6 Ekim 2018 Cumartesi gün ortası haberleri

'McKinsey'e sormayın biz bize yeteriz'

AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, danışmanlık şirketi McKinsey'e yönelik ilk defa konuştu. Erdoğan, ''Bu şirketten fikri danışmanlık hizmeti dahi almayacağız, biz bize yeteriz'' dedi. Devamı >>

'İttifak gönüllerde devam edecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlerde ittifak konusunu değerlendiren Erdoğan, "Biz bu ittifaka hiçbir zaman sandık ittifakı olarak bakmadık, öyle de bakmıyoruz. İttifak, listelerde olmasa bile gönüllerde devam edecek" ifadesini kullandı. Devamı >>

Yemen'in savaş mağduru çocukları

Yemen, 2015 yılından bu yana iç savaş sebebiyle zor günler geçiriyor. Yemen BM Koordinatörü Lise Grande acil yardım çağrısı yaparak "Yemen, dünyanın en büyük insani krizlerinden birini yaşıyor. Durum dayanılmaz bir hal aldı" diye konuştu. Yemen'de şu an açlığın pençesinde 22 milyon insan var, bunların 5 milyonu çocuk. Bölgeden gelen çocuk fotoğrafları yürekleri burkuyor. Devamı >>

Cumhuriyet tarihinin en kanlı çocuk cinayeti

6-7 Ekim olayları olarak bilinen HDP'nin kışkırtmasıyla 36 ile sıçrayan şiddet olaylarının üzerinden 4 yıl geçti. Olaylar sırasında katledilen 16 yaşındaki Yasin Börü'nün avukatı Mehmet Mahmut Doğan, o gün yaşananları ve davanın seyrini yenisafak.com'a anlattı. Devamı >>

7 yaşında milyoner

Oyuncak incelemeleriyle büyük ilgi çeken 7 yaşındaki YouTuber Ryan, yılda 11 milyon dolar para kazanıyor. Bir oyuncak firmasıyla anlaşan Ryan'ın artık kendisinin rol model alındığı oyuncaklar üretilecek. Devamı >>

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Yerli uçakların hazin sonu

Türk savunma sanayi son yıllarda yaptığı atakla birçok alanda başarılı projeleri hayata geçirdi. 92 yıl önce Kayseri’de kurulan uçak fabrikası da kuruluş döneminin sanayi hamlesi olarak tarihe geçti. 9 senede 160 uçağın üretildiği fabrikanın kapısına kısa sürede kilit vuruldu. Hurdaya çıkan uçaklarsa düdüklü tencere imalatında kullanıldı. Devamı >>

Aktütün gazisi: Bayraktepe'yi teslim etmedik

Terör örgütü PKK tarafından Aktütün Karakolu'na düzenlenen ve 17 askerimizin şehit olduğu hain saldırıdan ağır yaralı kurtulan Gazi Okan Özalp, 10 yıl sonra yaşanan o korkunç geceyi yenisafak.com'a anlattı: "Teröristler 350 kişiyle saldırdı. Ateş, silah ve personel üstünlüğü onlarda olmasına rağmen biz 62 kişi tam 9 saat onlara karşı mücadele verdik ve Bayraktepe’yi teslim etmedik." Devamı >>

Hollanda'da İslam karşıtları sokaklara döküldü

Hollanda'nın Utrecht kentinde ırkçı ve İslam düşmanı örgüt PEGIDA, Diyanet Vakfına bağlı cami önünde gösteri yaptı. Irkçılık karşıtı bir grup da PEGIDA'ya karşı gösteri yaptı. İslam karşıtı grubun provokasyonu sonrası arbede çıktı. Devamı >>

Sözleşmelerde TL dönemi

Sözleşmelerde TL dönemi yürürlüğe girdi. Ev, iş yeri satış ve kiralamalarında ödemeler TL ile yapılacak. Türk vatandaşı olmayanlara yapılan sözleşmelerde TL şartı olmayacak ve dönüşümlerde 2 Ocak tarihli kur dikkate alınacak. Buna göre baz alınacak satış kuru dolarda 3.77 euroda ise 4.55 olarak belirlenecek. Devamı >>

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