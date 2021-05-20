​Akşener’e cevabı terör mağdurları verdi​: PKK evimizi yıkarken neredeydin

Türkiye’nin yurt içi ve dışında yürüttüğü terörle mücadelesi FETÖ’nün sabotajları, PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin karalama kampanyaları ile karşılaştı. Türkiye’nin seçilmiş cumhurbaşkanı, tezgahına yurt dışında başlanan, ardından muhalefetin söylemine yansıyan otoriterlik söylemleri ile yıpratılmaya çalışılırken, bunu son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in çirkin benzetmesi takip etti.

GÜNDEM Metinleri karıştırmış: Akşener HDP'nin diliyle konuştu

İFTİRA KARDEŞLİĞİ

“Erdoğan’ın İsrail versiyonu” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı katliamcı Netanyahu’ya benzeten Akşener’in pusuda bekleyen çevrelerin değirmenine su taşıdığı skandalının ‘ilham kaynağı’ şaşırtmıyor. İşte, Akşener’in ilham aldıkları. Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Ağustos 2015’te birçok kenti yıkıp iç savaş çıkarmak isteyen PKK’ya yönelik operasyonu ‘vahşet’ olarak, eski HDP Eş Genel BaşkanıSelahattin Demirtaş da terör örgütüne karşı yapılan operasyonları sivil katliam olarak nitelendirdi.

AFRİN’E “İŞGAL” DEDİLER

Daha da ileri giden Demirtaş, “Tarihe kadın-çocuk katleden Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak geçecekler” diyerek Cizre’yi Gazze’ye benzetmişti. Akşener’in ilham aldığı HDP, 2018 yılında Afrin’i terör örgütünden kurtarmak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na da “işgal” deyip PKK’ya destek için dünyaya “sivil katliam yapılıyor” propagandası yaptı.

OYNAT 02:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Netanyahu benzetmesine cevap: Netanyahu hiçbir zaman bizim dostumuz olmamıştır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Millet Kütüphanesi'nde gençlerle söyleşi gerçekleştirdi. Gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzeten İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ismini zikretmeden cevap verdi. Konuşmasında, 'Netanyahu hiçbir zaman bizim dostumuz olmamıştır, olmayacaktır. Biz de bugüne kadar Netanyahu'ya karşı verdiğimiz mücadele neyse bundan sonra da aynı mücadeleyi vererek yolumuza devam edeceğiz' dedi.



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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e sert tepki: Filistin’in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır

CEVABINI VERDİLER

Erdoğan’ı Netanyahu’ya benzeten Akşener’e cevabı hendek teröründe evleri yıkılan vatandaşlar verdi. Şırnaklı Hatice Atan, “Terör örgütü PKK evimizi yıktı. Bugün eğer herkes kendi evinde oturabiliyorsa Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir. Devlet evleri yeniden inşa etti. Terör örgütü benim derneğimi yıktı, evimi ateşe verdi, arabayı yaktı. Beni yerimden etti” dedi.

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Hatice Atan

KAÇ KERE HATIRIMIZI SORDU

Atan, “Konuşmak çok kolaydır, o dönemde neler yaşadık, devletimiz nasıl yanımızdaydı, Cumhurbaşkanı Erdoğan nasıl vatandaşı ile ilgilendi. Bunun tanığı şahidi biziz. Eskiden evleri kötü olanlar, şimdi daha iyi evlerde oturuyor. Meral Akşener önce kendine baksın! O dönemde PKK bu şehri yok ederken Meral Akşener, kaç kere buraya geldi, aç mısınız, bir ihtiyacınız var mı diye kaç kere sordu. Hiç görmedik” diye konuştu.

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TERÖR DİLİYLE KONUŞUYOR

Güneydoğu’dan kanaat önderi Orhan Kandemir de “Meral Akşener, PKK dili ile konuşuyor. Meral Akşener’in üslubu doğru değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı’na kalkıp, terör devletinin başkanına benzetmesi kesinlikle kabul edilecek bir tarafı yok. Bunu şehit aileleri, gaziler ve korucular olarak kabul etmiyoruz. İsrail, terör devletidir. Meral Hanım da bunu diyorsa o da terör diliyle konuşuyordur. Türkiye’de siyaset yapan birinin bu terör dilini kullanması bizi üzüyor” dedi.

GÜNDEM Bülent Turan'dan Akşener'in çirkin söylemine tepki: Erdoğan'a söylenen bu sözler tarihe ihanettir utanmazlıktır

Çirkin benzetme

HDP’nin katliam olarak takdim etmeye çalıştığı, hendek teröründe PKK’nın mağdur ettiği canlı tanıklar o günleri şöyle anlattı:

Diyarbakırlı Abdullah Aktaş: Devletimize ve milletize Allah zeval vermesin. Terör örgütünün yıktığı yeri yeniden inşa eden bir devletimiz var. Cumhurbaşkanımızın bu millete yaptığı hizmetler ne anlatılır ne de tarif edilir. Bunun aksini söyleyen Cumhurbaşkanına çamur atmış olur.

Devletimize ve milletize Allah zeval vermesin. Terör örgütünün yıktığı yeri yeniden inşa eden bir devletimiz var. Cumhurbaşkanımızın bu millete yaptığı hizmetler ne anlatılır ne de tarif edilir. Bunun aksini söyleyen Cumhurbaşkanına çamur atmış olur. Hakkarili Nadide Demir: Benim evimi yaktılar. Çok zor durumda kaldım. Evimden bir bardak bile çıkaramadım. Şimdi evime geçtim. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da teşekkür ediyoruz. Evimizi yeniden aldık.

Benim evimi yaktılar. Çok zor durumda kaldım. Evimden bir bardak bile çıkaramadım. Şimdi evime geçtim. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da teşekkür ediyoruz. Evimizi yeniden aldık. Hendeklere karşı çıktığı için çoğu kez terör örgütü tarafından tehdit edilen ve teröristler tarafından öldürülen Ahmet Öz’ün oğlu Ruhullah Öz: Teşbih bile büyük hata. O süreçte iki yazı kaleme almıştım. Bu çirkin benzetmede taraflar yer değiştirmiş. Zalim mazlum, mazlum zalim olarak konumlandırılmış. Buna cevap bile verilmez.

Şehit babasından tokat gibi cevap

Hendek terörü sırasında Şırnak’ta şehit olan bir güvenlik görevlisinin babası, “Hendek operasyonları bugün İsrail’in yaptıklarına benzetiliyor. Kesinlikle doğru değil, kabul etmem. İsrail, bugün Filistin’de binaları, hastaneleri bombalıyor, yakıp yıkıyor, masum insanların üzerine teröristçe saldırıyor. Güneydoğu’da siz bir binanın bombalandığına şahit oldunuz mu? Olamazsınız. Bizim askerimiz, polisimiz vatanı müdafa için oradaydıydı. PKK’nın yaptıkları aynı İsrail’in yaptıklarına benziyor” dedi.

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Terör örgütüne FETÖ yardımı