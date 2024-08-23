Antalya'da esrarengiz ölüm: Kendisinden haber alınamayan adamın evinde cansız bedeni bulundu

Kapının açık olduğunu gören ve içeri giren komşular, Resul Köksal'ı evin zemininde hareketsiz halde yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Resul Köksal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerde şüpheli bir durum bulunmadığı tespit edildi.