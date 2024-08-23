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Antalya'da esrarengiz ölüm: Kendisinden haber alınamayan adamın evinde cansız bedeni bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, kendisinden bir süredir haber alınamayan 61 yaşındaki bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

11:08 - 23/08/2024 Cuma
Güncelleme: 11:19 - 23/08/2024 Cuma
IHA
Kendisinden haber alınamayan adam evinde ölü bulundu!
Kendisinden haber alınamayan adam evinde ölü bulundu!

Olay, saat 22.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi 437 sokakta bulunan 2 katlı evin 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşuları, uzun süre kendisinden haber alamadıkları Resul Köksal'ın (61) evine gitti.



Kapının açık olduğunu gören ve içeri giren komşular, Resul Köksal'ı evin zemininde hareketsiz halde yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Resul Köksal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerde şüpheli bir durum bulunmadığı tespit edildi.




#Antalya
#Muratpaşa
#sağlık ekipleri
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