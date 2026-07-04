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Aşırı sıcaklar ishal vakalarını artırdı

Aşırı sıcaklar ishal vakalarını artırdı

Saliha Engin
04:004/07/2026, Cumartesi
G: 4/07/2026, Cumartesi
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Artan sıcaklıkların etkisiyle, acil servislere ishal, kusma ve ateş belirtileri nedeniyle başvuranların sayısı belirgin şekilde yükseldi.

Artan hava sıcaklıkları acil servislerde yoğunluğu artırdı. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Gastroenteroloji-Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Özer, “Sıcak hava uygun şartlarda saklanmayan gıdalarda enfeksiyonları artırarak kusma, ateş ve sıvı kaybına yol açabiliyor. Çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalar belirtileri hafife almamalı. Şikâyetlerin artması durumunda hemen sağlık ocaklarına başvurmalı” dedi.


#sıcaklık
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