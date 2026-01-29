Avrupalılar sınırda birlik istemiyor

AB genelinde yapılan kapsamlı bir kamuoyu araştırması, Avrupalıların büyük çoğunluğunun göçle mücadelede ulusal hükümetlerin kendi sınırları üzerinde daha fazla söz sahibi olmasını istediğini ortaya koydu. Politico’nun özel olarak paylaştığı ve stratejik iletişim şirketi FGS Global tarafından 23 AB ülkesinde 11 bin 714 kişiyle yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 71’i, “AB, üye devletlere sınırları üzerinde çok daha fazla kontrol sağlamalı, böylece ülkeler göçü daha iyi yönetebilir” görüşüne katılıyor. Anket sonuçları, uzun süredir anlaşmazlıklar ve karşılıklı suçlamalarla anılan AB göç politikasına yönelik güvensizliği gözler önüne seriyor. Brüksel, dış sınırların korunmasını güçlendirmeyi ve en fazla göç alan ülkelere desteği artırmayı hedefleyen büyük reformlar üzerinde çalışsa da, kamuoyunda bunun yeterli olmadığı düşüncesi yaygınlaşıyor.

Ancak sınır kontrolünün ulusal düzeye kaydırılması, Avrupa'da birlik fikrinin özünü oluşturan Schengen Bölgesi’ni riske atabilir. Schengen’e dahil 29 ülke, iç sınır kontrollerini kaldırma taahhüdünde bulunmuş durumda. Kurallara göre, ciddi bir tehdit halinde kontroller geçici olarak yeniden uygulanabiliyor. Ancak bu sürenin altı ayla sınırlı olması ve en fazla iki yıla kadar uzatılabilmesi gerekiyor. Buna rağmen 2025’ten bu yana 12 AB ülkesi geçici sınır kontrolleri uyguladığını bildirdi. Bu ülkelerden sekizi, gerekçe olarak göçü gösterdi. Bazı ülkelerde ise fiilen yıllardır devam eden sınır kontrolleri bulunuyor. Göç meselesi, İtalya ve Yunanistan gibi ilk varış ülkeleri üzerindeki baskı ile göçmenlerin başka AB ülkelerine geçişin oluşturduğu toplumsal etkiler Avrupa’da tartışılmaya devam ediyor.