Ayvacık açıklarında 37 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı

09:0217/02/2026, Salı
IHA
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince hareket halinde durdurulan fiber karinalı lastik bot içinde 37 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Ayvacık açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları 'TCSG-6' ve 'KB-111' tarafından hareket halinde durdurulan fiber karinalı lastik bot içinde 15’i çocuk toplam 37 kaçak göçmen yakalandı. 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

