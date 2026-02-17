Ayvacık açıklarında 37 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Ayvacık açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları 'TCSG-6' ve 'KB-111' tarafından hareket halinde durdurulan fiber karinalı lastik bot içinde 15’i çocuk toplam 37 kaçak göçmen yakalandı. 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.