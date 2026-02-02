Yeni Şafak
Balıkesir'de sel sonucunda bir köprü ortadan ikiye ayrıldı

21:392/02/2026, Pazartesi
IHA
Köprünün yıkılması sırasında üzerinde araç veya insan olmaması ise bir faciayı engelledi.
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde kuvvetli yağış sonrası oluşan selde nehir üzerindeki Yıldız Köprüsü ortadan ikiye ayrılarak ulaşıma kapandı.

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde nehir üzerindeki Yıldız Köprüsü, selde ortadan ikiye ayrıldı.

Susurluk’ta akşam üzeri yağan kuvvetli yağmur sonrası oluşan selde Yıldız Köprüsü ortadan ikiye ayrıldı. Köprünün kullanılamaz hale gelmesiyle birlikte Yıldız, Bozen ve Gökçeağaç mahallelerine giden ana güzergah tamamen trafiğe kapandı. Köprünün kullanıma kapatılması sonrası jandarma ve belediye yetkilileri, alternatif yol çalışmalarına başladı. Köprünün yıkılması sırasında üzerinde araç veya insan olmaması ise bir faciayı engelledi.


#Balıkesir
#Susurluk
#sel
#köprü
