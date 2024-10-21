Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Barolar, başkanlarını seçti

Barolar, başkanlarını seçti

04:0021/10/2024, Pazartesi
G: 21/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

İstanbul Barosu başkanlığına eski CHP milletvekili İbrahim Kaboğlu seçildi. 3 adayın yarıştığı İstanbul 2 No’lu Barosu başkanlığını mevcut başkan Yasin Şamlı kazandı. Ankara 2 No’lu Barosu’nun yeni başkanı da Gökhan Ağdemir oldu.

İstanbul Barosu başkanlığına İbrahim Kaboğlu seçildi. İstanbul 2 No’lu Barosu başkanlığını da mevcut başkan Yasin Şamlı kazandı.


KABOĞLU DÖNEMİ

İstanbul Barosu Başkanlığı için 12 adayın yarıştığı seçimlerde yeni başkan İbrahim Özden Kaboğlu oldu. İstanbul Barosu yeni başkanını seçmek için hafta sonu Haliç Kongre Merkezi'nde sandık başına gitti. İki yıldır Filiz Saraç’ın başkanlık yaptığı İstanbul Barosu’na Anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu başkan oldu. Değişim İçin Avukatlar Grubu'nun adayı olan Kaboğlu, 2018'de CHP'den milletvekili seçilmişti.


Yasin Şamlı

ŞAMLI GÜVEN TAZELEDİ

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanlığı seçimlerinde de mevcut başkan Yasin Şamlı güven tazeledi. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Hukuk Fakültesi'nde gerçekleştirilen genel kurulun ikinci gününde, baro başkanlığı seçimleri için üç aday yarıştı. Şamlı, bin 215 oyla yeniden başkan seçilirken Ahmet Yılmaz 780 oy, Murat Güneş ise 30 oy aldı.


ANKARA 2 NO’LUDA AĞDEMİR KAZANDI

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığına Gökhan Ağdemir seçildi. Seçimde Ağdemir 883 oy alırken, Sabri Hafif ise 781 oy aldı.



Adana Barosu’nda seçimi kazanan milliyetçi avukatlar zaferi bozkurt yaparak kutladı

Adana Barosu dün yapılan seçimde yeni baro başkanını belirledi. Seçimi kazanan milliyetçi avukatların oluşturduğu grup, zaferlerini bozkurt yapıp, Çırpınırdı Karadeniz türküsünü söyleyerek kutladı. Adana Barosu'nun 33. Genel Kurulu tamamlandı. Seçimi, en yakın rakibinden 300 fazla oy alan Avukat Volkan Böke başkanlığındaki Milliyetçi Avukatlar Grubu kazandı. 3 bin 600 avukatın oy kullandığı seçimde Böke 1474 oy alarak yeni başkan oldu. Seçim sonucunun netleşmesinin ardından Adana Barosu'nun yeni yönetimi bozkurt işaretleriyle kutlama yaptı. Ayrıca MHP Adana İl Başkanlığı ve Adana Ülkü Ocakları, Böke ve yeni yönetim için kutlama mesajı yayınladı.


#İstanbul
#ankara
#Baro seçimi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor? 2024 ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?