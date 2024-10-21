Barolar, başkanlarını seçti

Adana Barosu dün yapılan seçimde yeni baro başkanını belirledi. Seçimi kazanan milliyetçi avukatların oluşturduğu grup, zaferlerini bozkurt yapıp, Çırpınırdı Karadeniz türküsünü söyleyerek kutladı. Adana Barosu'nun 33. Genel Kurulu tamamlandı. Seçimi, en yakın rakibinden 300 fazla oy alan Avukat Volkan Böke başkanlığındaki Milliyetçi Avukatlar Grubu kazandı. 3 bin 600 avukatın oy kullandığı seçimde Böke 1474 oy alarak yeni başkan oldu. Seçim sonucunun netleşmesinin ardından Adana Barosu'nun yeni yönetimi bozkurt işaretleriyle kutlama yaptı. Ayrıca MHP Adana İl Başkanlığı ve Adana Ülkü Ocakları, Böke ve yeni yönetim için kutlama mesajı yayınladı.