Barolar, başkanlarını seçti

İstanbul Barosu başkanlığına eski CHP milletvekili İbrahim Kaboğlu seçildi. 3 adayın yarıştığı İstanbul 2 No’lu Barosu başkanlığını mevcut başkan Yasin Şamlı kazandı. Ankara 2 No’lu Barosu’nun yeni başkanı da Gökhan Ağdemir oldu.
İstanbul Barosu başkanlığına İbrahim Kaboğlu seçildi. İstanbul 2 No’lu Barosu başkanlığını da mevcut başkan Yasin Şamlı kazandı.
KABOĞLU DÖNEMİ
İstanbul Barosu Başkanlığı için 12 adayın yarıştığı seçimlerde yeni başkan İbrahim Özden Kaboğlu oldu. İstanbul Barosu yeni başkanını seçmek için hafta sonu Haliç Kongre Merkezi'nde sandık başına gitti. İki yıldır Filiz Saraç’ın başkanlık yaptığı İstanbul Barosu’na Anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu başkan oldu. Değişim İçin Avukatlar Grubu'nun adayı olan Kaboğlu, 2018'de CHP'den milletvekili seçilmişti.
ŞAMLI GÜVEN TAZELEDİ
İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanlığı seçimlerinde de mevcut başkan Yasin Şamlı güven tazeledi. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Hukuk Fakültesi'nde gerçekleştirilen genel kurulun ikinci gününde, baro başkanlığı seçimleri için üç aday yarıştı. Şamlı, bin 215 oyla yeniden başkan seçilirken Ahmet Yılmaz 780 oy, Murat Güneş ise 30 oy aldı.
ANKARA 2 NO’LUDA AĞDEMİR KAZANDI
Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığına Gökhan Ağdemir seçildi. Seçimde Ağdemir 883 oy alırken, Sabri Hafif ise 781 oy aldı.