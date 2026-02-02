CHP'de yine hizmet yok kavga var! Tunç Soyer'den yeni başkan Cemil Tugay'a cezaevinden zehir zemberek sözler

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tutuklu bulunduğu cezaevinden Cemil Tugay’a sert sözlerle yüklendi. Tugay’ın kendisi hakkındaki açıklamalarına tepki gösteren Soyer, "İzmir susuzluk ve selden kırılırken siz algı peşindesiniz" dedi ve ekledi: "Selefinizin hapse atılmasına sebep oldunuz."

‘HAPSE ATILMAMA SEBEP OLDUNUZ’

Cemil Tugay’ı, kendi partilisinin hapse girmesine neden olmakla suçlayan Soyer, "Aynı partiden seçilmiş selefinizin hapse atılmasına sebep olmuşsunuz. Yedi aydır suçsuz yere tutuklu olduğunu biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

‘ŞEHİR DÖKÜLÜYOR SİZ ALGI PEŞİNDESİNİZ’

Cemil Tugay’ın koltukta geçen iki yılını eleştiren Soyer, İzmir’in hizmet beklediğini hatırlattı. Kentin altyapı sorunlarına dikkat çeken Soyer, "Şehir susuzluk ve su baskınlarıyla kırılırken; siz hala sizden önceki belediye başkanı ile ilgili algı yaratma peşindesiniz. Yapacak yüzlerce iş varken benimle uğraşmaktan vazgeçin" diyerek adeta İzmir'de yaşanan sorunları bir bir itiraf etti.

"MİLYARLARCA LİRALIK KREDİ BIRAKTIM "

Soyer, Tugay’ın projeler ve bütçe konusundaki eleştirilerine de yanıt verdi. Kendi döneminde bulunan krediler sayesinde mevcut işlerin yürüdüğünü savunan Soyer, "Devam eden büyük bütçeli tüm işler, bulduğum 4-5 yıl geri ödemesiz milyarlarca liralık krediler sayesinde yürüyor" dedi.







