Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan İçişleri Bakanı Soylunun annesi için taziye ilanı verdi
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi için taziye ilanı verdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu için gazetelerde bir taziye mesajı yayımladı.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün bazı gazetelerde yayımlanan taziye ilanında şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun muhterem validesi Servet Soylu Hanımefendi'nin vefatı dolayısıyla büyük üzüntü duydum. Merhume Servet Soylu Hanımefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Cenaze namazına da katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Servet Soylu'nun Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazına iştirak edecek.

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