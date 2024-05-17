Diyanet'te tasarruf dönemi başladı: Uygulanacak kararları tek tek duyurdular

Diyanet İşleri Başkanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi çerçevesinde uygulanacak tedbirlere ilişkin bir açıklama yaptı.
Açıklamada, tüm hizmet içi eğitimlerin eğitim merkezlerinde ve başkanlığa ait diğer mekanlarda yapılması ve içeriği müsait eğitim programlarının çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi.
Tasarruf tedbirleri kapsamında yer alan tüm alanlarda Başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında gerekli çalışmaların titizlikle yapılacağını ve takip edileceğini belirten Diyanet İşleri alınan tasarruf tedbirlerini şöyle sıraladı:
- Tüm hizmet içi eğitimlerin eğitim merkezlerinde ve Başkanlığımıza ait diğer mekanlarda yapılması ve içeriği müsait eğitim programlarının çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
- Başkanlığımız hizmetinde kullanılan 1 adet Audi A8 araç iade edilmiştir.
- Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında çok zorunlu ihtiyaçlar dışında demirbaş eşya, büro malzemesi, kırtasiye vb. alımlar yapılmayacaktır.
- Başta ataşe-müşavirler toplantısı olmak üzere kurumsal toplantılar çevrim içi yapılacaktır.
- Başkanlığımız hizmetleri açısından çok önemli ve zaruri haller dışında yurt dışı programları iptal edilecek ve yurt dışı personel görevlendirmeleri en asgari düzeyde tutulacaktır.
- Uygun kadrolarda uzaktan çalışma imkanları geliştirilecektir.