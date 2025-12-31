Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
FETÖ'cü Bayındır'a AYM'den ret

FETÖ'cü Bayındır'a AYM'den ret

Oğuzhan Ürüşan
04:0031/12/2025, Çarşamba
G: 31/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
İbrahim Faruk Bayındır
İbrahim Faruk Bayındır

FETÖ’ye finansman sağlandığı gerekçesiyle şirketlere kayyum atanması, anayasaya uygun bulundu. Anayasa Mahkemesi (AYM), Tarkim Havacılık’ın sahibi İbrahim Faruk Bayındır’ın ailesinin, TMSF’nin kayyum olarak atanmasına ilişkin başvurusunda mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine hükmetti.FETÖ’nün 2011 yılında MHP milletvekillerine yönelik kaset kumpası ile aynı yıl öldürülen gazeteci Haydar Meriç dosyasında adı geçen Tarkim Havacılık’ın sahibi İbrahim Faruk Bayındır, 15 Temmuz'dan sonra özel jetle bir tabut içerisinde firar etmişti.Bayındır ailesi, havacılık alanında faaliyet gösteren Tarkim Havacılık A.Ş. ile birlikte Goldair Havacılık, Beejet Havacılık ve TKJet Havacılık’ta hissedar ve yönetici konumunda olduklarını belirterek, bu şirketlere TMSF’nin kayyum atanmasının mülkiyet haklarını ihlal ettiğini savunmuştu.




#FETÖ
#İbrahim Faruk Bayındır
#Anayasa Mahkemesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Matterhorn'un gölgesinde bir Alp rüyası: Zermatt