FETÖ'cü Bayındır'a AYM'den ret

FETÖ’ye finansman sağlandığı gerekçesiyle şirketlere kayyum atanması, anayasaya uygun bulundu. Anayasa Mahkemesi (AYM), Tarkim Havacılık’ın sahibi İbrahim Faruk Bayındır’ın ailesinin, TMSF’nin kayyum olarak atanmasına ilişkin başvurusunda mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine hükmetti.FETÖ’nün 2011 yılında MHP milletvekillerine yönelik kaset kumpası ile aynı yıl öldürülen gazeteci Haydar Meriç dosyasında adı geçen Tarkim Havacılık’ın sahibi İbrahim Faruk Bayındır, 15 Temmuz'dan sonra özel jetle bir tabut içerisinde firar etmişti.Bayındır ailesi, havacılık alanında faaliyet gösteren Tarkim Havacılık A.Ş. ile birlikte Goldair Havacılık, Beejet Havacılık ve TKJet Havacılık’ta hissedar ve yönetici konumunda olduklarını belirterek, bu şirketlere TMSF’nin kayyum atanmasının mülkiyet haklarını ihlal ettiğini savunmuştu.