Hafıza'nın 'Epstein' dosyasını ele aldığı 110'uncu bölümü yayınlandı

Hafıza'nın 'Epstein' dosyasını ele aldığı 110'uncu bölümü yayınlandı

21:092/02/2026, Pazartesi
G: 2/02/2026, Pazartesi
Ersin Çelik ile İbrahim Ufuk Kaynak, gündeme dair gelişmeleri Hafıza'da ele aldı.
Ersin Çelik ile İbrahim Ufuk Kaynak, gündeme dair gelişmeleri Hafıza'da ele aldı.

Yeni Şafak’ın ilgiyle takip edilen programı Hafıza, 110. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Gazeteci Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, bu bölümde dünya kamuoyunu sarsan "Epstein" dosyasını mercek altına aldı.

Yeni Şafak’ın ses getiren serisi Hafıza, 'Büyük Resim' manşetiyle yayınlandığı yeni sezonunda 110'uncu bölümüyle izleyiciyle buluştu.

Gazeteci Ersin Çelik ile Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak'ın Türkiye'de, bölgede ve küreselde gerçekleşen gelişmeleri değerlendirdiği programın bu bölümünde ise "Epstein" dosyası ele alındı.

Hafıza'nın yeni bölümünü izlemek için:


