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POLİTİKA

HDP eski eş başkanı Demirtaş'tan Millet İttifakı'na rest: Payanda olmayız

Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, “Kimse bizi iki kötü arasında tercihe zorlamaya kalkmasın. Biz buna payanda olmayız” diyerek Millet İttifakı’na rest çekti. Demirtaş, “Muhalefet, HDP ile diyalogdan kaçıyorsa ortada bir tuhaflık var demektir” dedi.

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HDP eski eş başkanı Demirtaştan Millet İttifakına rest: Payanda olmayız
Selahattin Demirtaş

HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, muhalefet partilerinden HDP'ye yönelik gelen açıklamalara karşı rest çekti.

"Biz buna payanda olmayız"

Tutuklu bulunduğu cezaevinden kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Demirtaş, muhalefete HDP oylarını çantada keklik görmemeleri gerektiğini söyleyerek, "Kimse bizi iki kötü arasında tercihe zorlamaya kalkmasın. Gerçek demokrasi ve hakiki bir barışı savunamayanlar, buna yürekten inanmayanlar Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olamazlar, en azından biz buna payanda olmayız" ifadelerini kullandı.

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"Muhalefet HDP'yle diyalogdan kaçıyorsa tuhaflık var demektir"

Demirtaş, muhalefetin HDP ile diyalog konusunda çekinceli davrandığını savunarak, "Muhalefet, yasal bir parti olan HDP ile diyalogdan kaçıyorsa ortada bir tuhaflık var demektir. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmaya tenezzül etmeyenler HDP’ye ayar vermeye, rota çizmeye, akıl vermeye cüret edebiliyorsa burada da bir yanlışlık var demektir" dedi.

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