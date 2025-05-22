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Husiler Ben Gurion Havalimanı'nı ve Tel Aviv ile Hayfa'da iki noktayı hedef aldı

Husiler Ben Gurion Havalimanı'nı ve Tel Aviv ile Hayfa'da iki noktayı hedef aldı

12:5922/05/2025, Perşembe
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı ile başkenti Tel Aviv ve Hayfa kentinde iki ayrı noktayı füzelerle hedef aldıklarını açıkladı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "Yemen Silahlı Kuvvetleri (Husiler), Zülfikar balistik füzesiyle Lod Havalimanı'na (Ben Gurion) nitelikli bir füze operasyonu gerçekleştirdi.” dedi.


Seri, Ben Gurion Havalimanı'na düzenlenen operasyonun hedefine ulaştığı ve uçak seferlerini yaklaşık bir saat kadar durdurduğuna dikkati çekerek, milyonlarca İsraillilerin sığınaklara kaçmasını sağladığını vurguladı.


Seri ayrıca, Husilerin "Yafa" tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) başkent Tel Aviv ile kuzeydeki Hayfa kentlerinde de iki ayrı noktayı hedef aldığını belirtti.



İsrail ordusu da, son 24 saat içinde Yemen'den yapılan iki balistik füze saldırısının önlendiğini iddia ederek, protokol gereği saldırı uyarı sirenlerinin çaldığını açıklamıştı.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırıları karşısında İsrail'in dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'nın güvenli olmadığını açıklamış, havayolu şirketlerine burayı kullanmamaları uyarısı yayınlamıştı.


Aynı şekilde, Husiler, 20 Mayıs'ta İsrail'in Akdeniz'deki Hayfa Limanı'nı "ablukaya alacaklarını" açıklamıştı.


Yemen'deki Husiler, 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu. Bu tarihten itibaren uluslararası hava yolu şirketleri, İsrail'e uçuşlarını askıya almaya devam ediyor.

ABD, mart ayından itibaren Yemen'de Husilere yönelik saldırılara başladığını duyurmuştu. Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, 6 Mayıs'ta ABD ile Husiler arasında Kızıldeniz ile Babu'l Mendeb Boğazı'nda saldırılara son verilmesi konusunda ateşkes sağlandığını açıklamıştı.




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