Gündem İlk asker kafilesi Afganistandan döndü Çiçeklerle karşıladılar
ANKARA

İlk asker kafilesi Afganistan'dan döndü: Çiçeklerle karşıladılar

Afganistan’daki görevini başarıyla yerine getiren Türk askeri yurda döndü. 345 kişilik kafileyi taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, askerlerin çiçeklerle karşılandığı görüldü.

Haber Merkezi DHA
İlk asker kafilesi Afganistandan döndü: Çiçeklerle karşıladılar
Askerler çiçeklerle karşılandı.

Türkiye, askerlerini Afganistan'dan tahliye ediyor. Taliban'ın ülkedeki yabancı askeri güçlerin çekilmesi için 31 Ağustos'a kadar tanıdığı sürenin sona ermesine yaklaşık bir hafta kala Türkiye, askerlerin tahliyesine başladı. Türk Hava Yolları (THY), Afganistan'dan gelen askerleri de taşıyan ilk tahliye uçağının 345 kişi ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan havalandı. Mehmetçik'i taşıyan uçak saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

DHA

"Mehmetçiklerimizi vatan toprağında karşıladık"

Milli Savunma Bakanlığı askerlerin havalimanında karşılandığı videoyu sosyal medyadan servis etti. Yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin Afganistan’dan tahliyesi devam ediyor. Askerlerimizin intikalini sağlayan ilk uçak Ankara’ya indi. Kendisine verilen görevi başarıyla yerine getiren Kahraman Mehmetçiklerimizi vatan toprağında karşıladık" ifadelerine yer verildi.

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