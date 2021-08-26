İlk asker kafilesi Afganistan'dan döndü: Çiçeklerle karşıladılar

Türkiye, askerlerini Afganistan'dan tahliye ediyor. Taliban'ın ülkedeki yabancı askeri güçlerin çekilmesi için 31 Ağustos'a kadar tanıdığı sürenin sona ermesine yaklaşık bir hafta kala Türkiye, askerlerin tahliyesine başladı. Türk Hava Yolları (THY), Afganistan'dan gelen askerleri de taşıyan ilk tahliye uçağının 345 kişi ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan havalandı. Mehmetçik'i taşıyan uçak saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

DHA

"Mehmetçiklerimizi vatan toprağında karşıladık"

Milli Savunma Bakanlığı askerlerin havalimanında karşılandığı videoyu sosyal medyadan servis etti. Yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin Afganistan’dan tahliyesi devam ediyor. Askerlerimizin intikalini sağlayan ilk uçak Ankara’ya indi. Kendisine verilen görevi başarıyla yerine getiren Kahraman Mehmetçiklerimizi vatan toprağında karşıladık" ifadelerine yer verildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin Afganistan’dan tahliyesi devam ediyor. Askerlerimizin intikalini sağlayan ilk uçak Ankara’ya indi. Kendisine verilen görevi başarıyla yerine getiren Kahraman Mehmetçiklerimizi vatan toprağında karşıladık. pic.twitter.com/MixYyQXyuu — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 26, 2021

GÜNDEM Milli Savunma Bakanı Akar: İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz

GÜNDEM Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afganistan’dan tahliyesine başlandı