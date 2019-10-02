Gündem İstanbulda 9 okul ağır hasarlı Tamamı 1999 depreminden önce yapılmış
İSTANBUL

İstanbul'da 9 ağır hasarlı okulların tamamı 1999 depreminden önce yapılmış

İstanbul'da 9 okul ağır hasarlı: Tamamı 1999 depreminden önce yapılmış

İstanbul'daki depremin ardından ön hasar tespit çalışmalarında 20 okulun hafif, 9 okulun ise ağır hasarlı olduğu belirlendi. Ağır hasarlıların tamamının 17 Ağustos 1999 depreminden önce yapıldığı saptandı.

Haber Merkezi AA

İstanbul'daki depremin ardından ön hasar tespit çalışmalarında 20 okulun hafif, 9 okulun ise ağır hasarlı olduğu ortaya çıktı. Ağır hasarlıların tamamının 17 Ağustos 1999 depreminden önce inşa edildiği anlaşıldı.

İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen Silivri açıkları merkez üslü, 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne (AFAD) gelen hasarlı yapı ihbarları değerlendirilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca görevlendirilen teknik ekiplerce incelendi.

Depremde Üsküdar'da 40 yıllık bina hasar gördü 172 yıllık tarihi okul sağlam
GÜNDEM
Depremde Üsküdar'da 40 yıllık bina hasar gördü 172 yıllık tarihi okul sağlam

AFAD merkezine 114 okul ve eğitim kurumu için hasar ihbarı yapılırken, yapılan çalışmalarda bunlardan 85 okul hasarsız, 20 okul az hasarlı, 9 okulun ise ağır hasarlı olduğu saptandı.

Deprem anında öğrencilerin tahliye edildiği anlar kamerada
OYNAT 00:59
Deprem anında öğrencilerin tahliye edildiği anlar kamerada
İstanbul'da saat 11.00'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde okullar boşaltıldı. Deprem sırasında öğrencilerin güvenli bir şekilde tahliye edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
  • Buna göre, ağır hasarlı olduğu belirlenen Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Bahçelievler Yenibosna Ortaokulu, Büyükçekmece Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu, Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Anadolu Lisesi, Gaziosmanpaşa Küçükköy İmam Hatip Lisesi (İHL) (A Blok), Gaziosmanpaşa 100. Yıl İlk/Ortaokulu, Pendik Seyit Burhan Toprak İlkokulu ve Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nin 17 Ağustos 1999'daki büyük depremden önce yapıldığı tespit edildi.

İstanbul Valiliği depremde ağır hasar gören okullardaki öğrencilerin hangi okullarda eğitime devam edeceklerini açıkladı
GÜNDEM
İstanbul Valiliği depremde ağır hasar gören okullardaki öğrencilerin hangi okullarda eğitime devam edeceklerini açıkladı
  • Az hasarlı olduğu anlaşılan 20 okuldan Pendik Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu hariç, diğer 19'u Arnavutköy Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu, Avcılar Abdulkadir Uztürk Ortaokulu, Beykoz Fatinhoca İlkokulu, Büyükçekmece Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu, Eyüpsultan Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu, Fatih Çapa Fen Lisesi Yurdu, Gaziosmanpaşa Gazi Paşa İlkokulu, Gaziosmanpaşa Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş Ortaokulu, Gaziosmanpaşa Karlıtepe Ortaokulu, Güngören Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu, Küçükçekmece Söğütlüçeşme Ortaokulu, Küçükçekmece Tahsin Banguoğlu İlkokulu, Küçükçekmece Nergiz Anaokulu, Maltepe Halit Armay Anadolu Lisesi, Pendik Ergenekon İlkokulu ve Ortaokulu, Sancaktepe Osmangazi İlkokulu, Silivri Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu, Sultangazi İstiklal Ortaokulu ve Üsküdar Burhan Felek Anadolu Lisesi'nin de yine 1999 depreminden sonra inşa edildiği belirtildi.

Avcılar'da depremde hasar gören okulda eğitime 1 ay ara verildi: Öğrenciler bitişikteki okula gidecek
GÜNDEM
Avcılar'da depremde hasar gören okulda eğitime 1 ay ara verildi: Öğrenciler bitişikteki okula gidecek

Öte yandan ön hasar tespit çalışmalarının gözlemsel olarak yapıldığı, hasarlı binaların beton mukavemeti ve demir donatılarının ayrıntılı olarak incelenmeye başlandığı bildirildi. Detaylı hesaplamalar sonucunda önümüzdeki günlerde hasar tespit raporu çıkarılarak buna ilişkin yol haritasının çizileceği kaydedildi.

Son yılların en büyük operasyonu

Son yılların en büyük operasyonu

İstanbul'da 1 ton 881 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Bu belge olmadan alım satım yapılamayacak

Bu belge olmadan
alım satım yapılamayacak

​Enerji Kimlik Belgesi almak için son gün 1 Ocak 2020.
ABDye F-35 ve Patriot mesajı

ABD'ye F-35 ve Patriot mesajı

'Kendi muharip uçağımızı da, hava savunma sistemimizi de yaparız'.
Yine aynı manzara

Yine aynı manzara

​Altunizade metrobüs durağı yine kilitlendi, vatandaş isyan etti.
Netflix logolu hack!

Netflix logolu hack!

​Siber dolandırıcıların akılalmaz oyunu deşifre oldu.
Yarasa gübresi için obruğa girdi

Yarasa gübresi için obruğa girdi

​Sonrası korkunç, 71 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
40 yıllık bina çürük<br>172 yıllık bina sağlam

40 yıllık bina çürük
172 yıllık bina sağlam

Üsküdar'da tahliye edilen binadaki öğrenciler, tarihi okula taşındı.
Tepkilere dayanamadı

Tepkilere dayanamadı

​PSG maçı sonrası sosyal medya hesabını kapattı.
KDV'de<br>indirim müjdesi

KDV'de
indirim müjdesi

Avukatlık hizmetlerinde KDV düşürüldü.
Köpeklerin parçalamasından<br>son anda kurtardı

Köpeklerin parçalamasından
son anda kurtardı

​Çöpteki ağlama sesini duyan kadın şoke oldu.
Araba alacaklara güzel haber

Araba alacaklara güzel haber

Taşıt kredisi kampanyası genişliyor.
Erdoğan'ın imzasıyla faizler düşürüldü

Erdoğan'ın imzasıyla faizler düşürüldü

​Her ay için ayrı ayrı yüzde 2 olarak uygulanacak.
PSG'ye <br>kafa tuttular

PSG'ye
kafa tuttular

Efsane isimden Galatasaray'a büyük övgü.
Kanı yerde cenazesi ise ortada yok

Kanı yerde cenazesi ise ortada yok

Uluslararası camia katliam karşısında suskunluğunu koruyor.
5 milyara<br>imzayı Bakan atacak

5 milyara
imzayı Bakan atacak

​Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Eşini<br>falçata ile öldürdü

Eşini
falçata ile öldürdü

2 gün sonra polise 'size vereceğim adreste bulabilirsiniz' diyerek kendini ihbar etti.
Koç Grubu<br>3 markayı sattı

Koç Grubu
3 markayı sattı

​Rekabet Kurumu tarafından beklenen onay çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.