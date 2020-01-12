Gündem Kar topu sonrası vücudunda yanıklar oluşan 9 çocukla ilgili rapor bekleniyor
AFYONKARAHİSAR

Kar topu sonrası vücudunda yanıklar oluşan 9 çocukla ilgili rapor bekleniyor

Afyonkarahisar'da okul bahçesinde kar topu oynayan çocuklardan 9'unun vücutlarındaki yanıkların nasıl oluştuğuna ilişkin incelemeler sürüyor. Çocuklardan 7'si taburcu edilirken, 2'sinin hastanede tedavileri devam ediyor. Yanığa neyin neden olduğunu belirleyecek raporu bekleyen veliler ise açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Haber Merkezi DHA
Aileleri tarafından hastanelere götürülen öğrencilerden 7'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Aileleri tarafından hastanelere götürülen öğrencilerden 7'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

10 Ocak günü Afyonkarahisar il merkezi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Şemsettin Karahisari Ortaokulu ile Atatürk İlkokulu'nun ortak kullanımında olan bahçede kar topu oynayan ilkokul 1 ve 2'nci sınıf öğrencisi olduğu belirtilen 9 çocuğun vücutlarında, kaşıntıyla birlikte yanıklar oluştu.

Aileleri tarafından hastanelere götürülen öğrencilerden 7'si tedavilerinin ardından taburcu edildi. 2 çocuğun tedavisi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde sürerken, olayla ilgili Afyonkarahisar Valiliği tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Bahçede kar topu oynayan ilkokul 1 ve 2'nci sınıf öğrencisi olduğu belirtilen 9 çocuğun vücutlarında, kaşıntıyla birlikte yanıklar oluştu.

İki ayrı test yapıldı

Vali Mustafa Tutulmaz, olayın ardından il sağlık müdürü, il milli eğitim müdürü ve il emniyet müdürüyle acil toplantı yaparak, incelemelerin titizlikle yapılması talimatını verdi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından öğrencilerin vücutlarındaki yanıklardan patolojik örnekler alındığı ve laboratuvarda incelenerek yanığa neden olan maddenin ne olduğunun tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından ise olayın yaşandığı 10 Ocak günü okul bahçesi ve bina içinde KBRN cihazıyla yanığa yol açan maddenin kimyasal ve radyolojik bir madde olup olmadığı yönünde 2 ayrı test yapıldığı, kimyasal ve radyolojik maddeye rastlanılmadığı açıklandı.

Okulun ana giriş kapısı asma kilitle kapatılırken, polis tarafından güvenlik kameralarının incelemeye alındığı kaydedildi.

Hizmetliye el arabasıyla tuz bırakıldı

Afyonkarahisar Belediyesi de olayla ilgili yaptığı açıklamada, okul idaresi bilgisi dahilinde en son 8 Ocak'ta okul bahçesinde kar temizleme çalışmasının yapıldığını, ancak bu çalışmanın kepçe ve kürekle yapıldığını, tuzlama, solüsyon ve kumlama çalışması yapılmadığını, yine okul idaresinin bilgisi dahilinde hizmetli personele 1 el arabası tuz bırakıldığını duyurmuştu.

Sonuçlar pazartesi çıkacak

10 Ocak'tan bu yana konuyla ilgili çalışmalar sürerken, vücutlarında yanık meydana gelen çocukların aileleri olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Tahlil ve tetkiklerin ardından ortaya çıkacak rapor ve yanığın sebebinin açıklanmasından sonra konuşmayı tercih edeceklerini belirten aileler, ortada bir kusur varsa kusuru işleyenler hakkında gerekli hukuki işlemleri başlatarak sonuna kadar arkasında duracaklarını da kaydetti.

Afyonkarahisar'da okul bahçesinde kar topu oynayan çocuklardan 9'unun vücutlarındaki yanıkların nasıl oluştuğuna ilişkin incelemeler sürüyor.

9 çocuğun vücudundan alınan patoloji örneklerinin sonucunun ise yarın çıkabileceği belirtildi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, ilgili kamu kurumlarının, olayın nedenini titizlikle araştırdığını, süreci kendisinin de yakından takip ettiğini belirtti. Olayda kusur ve ihmalin olup olmadığı, kusur ve ihmal varsa kimler tarafından işlendiğinin de araştırılması için idari ve hukuki işlemlerin başlatıldığını aktaran Vali Tutulmaz, olayın aydınlatılmasının ardından konunun kamuoyu ile paylaşılacağını vurguladı.

Diğer yandan okulun ana giriş kapısı asma kilitle kapatılırken, polis tarafından güvenlik kameralarının incelemeye alındığı kaydedildi.

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