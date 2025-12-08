Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7'nci toplantısı için İstanbul'a gelen Macaristan Başbakanı Orban'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Resmi temaslar ve 16 anlaşmanın imza töreninin ardından iki lider, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.





Macaristan Başbakanı Orban 'Erdoğan'ın büyük planı'nı Dolmabahçe'de anlattı: Türk Yüzyılı Gündem / Politika





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Görüşmede, ikili ilişkilerimizi gözden geçirmekle kalmayıp; enerji, ulaştırma, savunma ve ticaret alanları dahil birçok alanda iş birliğini geliştirme irademizi teyit ettik.

Havacılıktan güvenliğe, teknolojiden kültür ve eğitime münasebetlerimizin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzasını gerçekleştirdik.

Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı olarak ilan ettiğimiz 2025 senesi boyunca 28 ortak eylemi hayata geçirdik, müşterek projelere kaynak aktardık.

Avrupa'da değişen güvenlik koşulları dikkate alındığında savunma iş birliğimizi ileri taşımayı düşünüyoruz.

Orban ile belirlediğimiz 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize ulaşmak üzereyiz. Hacim hedefimiz 10 milyar dolar.

Ortadoğu ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldık. Bundan sonra da savaşın kazananı, adil bir savaşın kaybedeni olmaz şiarıyla devam edeceğiz.

Macaristan'ın Türk Dünyası Teşkilatımızın çalışmalarına katkılarından memnuniyet duyuyorum."

"Tanrı, Türkiye'yi korusun"

Orban'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Türk dünyası ile ilişkimiz büyük bir önem arz etmektedir. Erdoğan, 'Yeni bir pencere açılıyor artık farklı bir dünya olacak' diyerek Türk Dünyası Teşkilatına bizi davet etti. Büyük bir planı olduğunu gördüm, Türk yüzyılı...

Barış konusunda tek başarılı aracı Erdoğan oldu. Savaş alanında çözüm yok, barış yapmak lazım.

Erdoğan'a göç politikası konusunda da teşekkür etmek istiyorum.