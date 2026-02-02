Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
MSB: Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla İstanbul'dan Ankara'ya kalp grefti ulaştırıldı

MSB: Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla İstanbul'dan Ankara'ya kalp grefti ulaştırıldı

17:112/02/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
MSB acil organ nakli bekleyen bir kişi için Hava Kuvvetleri’ne ait uçakla Ankara'ya kalp greftinin başarıyla ulaştırıldığını açıkladı.
MSB acil organ nakli bekleyen bir kişi için Hava Kuvvetleri’ne ait uçakla Ankara'ya kalp greftinin başarıyla ulaştırıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), acil organ nakli bekleyen bir kişi için Hava Kuvvetleri’ne ait ambulans uçakla İstanbul'dan Ankara'ya kalp greftinin başarıyla ulaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için İstanbul’dan Ankara’ya kalp greftini en kısa sürede ulaştırarak zamanla yarışta kritik bir rol üstlendik. Bir kalp, bir umut, bir hayat. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.


#MSB
#Ankara
#İstanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın-gümüşte kritik kırılma: Ons fiyatları hızla geriledi