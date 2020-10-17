MSB'den Ermenistan'ın alçak saldırısına sert tepki: Cevap cephede verilecek

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Gence'de füzelerin isabet ettiği bölgede çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Gence kentine yönelik füze saldırısı nedeniyle şu ana kadar 3'ü çocuk 13 sivil hayatını kaybetti, 40'tan fazla sivil yaralandı. Yapılan alçak saldırıya tepkiler peş peşe gelmeye devam ediyor.

DÜNYA İşgalci Ermenistan Azerbaycan'da yine sivilleri vurdu: 13 kişi hayatını kaybetti

"Namertçe ve korkakça"

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Cephe hattında Kahraman Azerbaycan Ordusu’nun önünden kaçan Ermenistan, bir kez daha namertçe ve korkakça Gence’de sivil yerleşim yerlerini füzeyle vurdu. Kardeş Azerbaycan bu alçaklığa cevabı cephede vermektedir."

1. Cephe hattında Kahraman Azerbaycan Ordusu’nun önünden kaçan Ermenistan, bir kez daha namertçe ve korkakça Gence’de sivil yerleşim yerlerini füzeyle vurdu. Kardeş Azerbaycan bu alçaklığa cevabı cephede vermektedir. pic.twitter.com/G0a4jRJHq8 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 17, 2020

OYNAT 00:18 Gence'de cansız bebeğin enkaz altından çıkarıldığı anlara tanık olan muhabir şok geçirdi: Kan içindeydi, eli elime değdi Ermenistan'ın Gence'ye gerçekleştirdiği saldırıda cansız bebeğin enkaz altından çıkarıldığı anlara tanık olan CNN TÜRK muhabiri şok geçirdi. Muhabirin, ''Küçücük bir bebek çıktı, cansız bedenine dokundum, kan içindeydi, eli elime değdi'' sözleri yürekleri sızlattı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

DÜNYA Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ateşkes Ermenistan'ın bir taktiği