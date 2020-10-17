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Gündem MSBden Ermenistanın alçak saldırısına sert tepki Cevap cephede verilecek
POLİTİKA

MSB'den Ermenistan'ın alçak saldırısına sert tepki: Cevap cephede verilecek

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cephe hattında Kahraman Azerbaycan Ordusu’nun önünden kaçan Ermenistan, bir kez daha namertçe ve korkakça Gence’de sivil yerleşim yerlerini füzeyle vurdu. Kardeş Azerbaycan bu alçaklığa cevabı cephede vermektedir." denildi.

Haber Merkezi İHA
MSB'den Ermenistan'ın alçak saldırısına tepki.
MSB'den Ermenistan'ın alçak saldırısına tepki.

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Gence'de füzelerin isabet ettiği bölgede çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Gence kentine yönelik füze saldırısı nedeniyle şu ana kadar 3'ü çocuk 13 sivil hayatını kaybetti, 40'tan fazla sivil yaralandı. Yapılan alçak saldırıya tepkiler peş peşe gelmeye devam ediyor.

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"Namertçe ve korkakça"

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Cephe hattında Kahraman Azerbaycan Ordusu’nun önünden kaçan Ermenistan, bir kez daha namertçe ve korkakça Gence’de sivil yerleşim yerlerini füzeyle vurdu. Kardeş Azerbaycan bu alçaklığa cevabı cephede vermektedir."

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