Savcı, polisim diyerek Avrupa’yı dolandırdılar

Son yıllarda dijital teknolojilerin hızla gelişmesiyle birlikte dolandırıcılık yöntemleri de çeşitlendi. İstanbul’da yapay zekâ destekli devasa bir çağrı merkezi kurarak Avrupa ülkelerindeki insanları dolandıran uluslararası şebeke çökertildi. Her ülke için ayrı bir oda kuran çetenin, kendini polis, hâkim ve banka görevlisi diye tanıtarak milyonlarca liralık vurgun yaptığı tespit edildi. 9 ayrı ülke vatandaşı olan 54 çete üyesi gözaltına alındı.





ÇEK CUMHURİYETİ YARDIM İSTEDİ

Operasyon, Çek Cumhuriyeti’nin yardım talebiyle başladı. Interpol Daire Başkanlığı ile irtibata geçen Çek Cumhuriyeti, yabancı uyruklu şahısların telefon üzerinden kendi vatandaşlarını dolandırdığı bilgisini verdi. Bu talep üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalara başlayan İstanbul Emniyeti Siber Şube Müdürlüğü, kısa sürede çetenin izini buldu. Teknik ve fiziki takip sonucu, suç organizasyonunun, İstanbul Maslak’taki bir iş merkezinde bulunan çağrı merkezinde yürütüldüğü belirlendi. İş yerinin aracı firmalar üzerinden kiralandığı, çağrı merkezinde 80 yabancı uyruklu kişinin çalıştığı tespit edilince, operasyon için düğmeye basıldı. Merkeze dün sabah baskın düzenlendi.





HER ÜLKEDEN DOLANDIRICI VAR

Baskında dolandırıcıların yapay zekâ destekli son teknoloji bir çağrı merkezi kurdukları ortaya çıktı. Her ülke için ayrı bir oda oluşturulduğu, bu odalarda o ülkelerden kişilerin görevlendirildiği belirlendi. Merkezde bulunan 39’u erkek 15’i kadın 54 kişi gözaltına alındı. Gözaltındakilerin 22’sinin Romanya, 17’sinin Moldova, 5’inin Çek Cumhuriyeti, 3’ünün Slovakya, 3’ünün Ukrayna, 1’inin İtalya, 1’inin Azerbaycan, 1’inin Türkiye ve 1’inin de Rusya vatandaşı oldukları tespit edildi. Çetenin liderliğini Azerbaycan uyruklu Kâmil R. ile Amina E.’nin yaptığı, iki isimden birisinin gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. Çetenin daha önce Türkiye’de de izlenen vurgun yöntemlerini kullandığı belirtildi. Avrupa’daki birçok ülkeye kanca atan çete üyelerinin çağrı merkezi üzerinden aramalar yaptıkları, kendilerini polis, savcı ve banka görevlisi gibi tanıtarak para talep ettikleri ifade edildi.





6 AYDA 340 AYRI DOLANDIRICILIK

Paranın ya yabancı bankalara havale ettirildiği ya da o ülkelerde bulunan çete üyeleri tarafından elden alındığı bilgisine ulaşıldı. Alınan paranın izi de kripto hesaplar üzerinden kaybedildi. Çetenin özellikle Çek Cumhuriyeti’nde yüzlerce kişiyi dolandırdığı belirtiliyor. Çek basını sadece bu yılın ilk 6 ayında 340 kişinin dolandırıldığını, geçen yıl da yüzlerce kişinin benzer yöntemlerle dolandırıldığını yazdı.



