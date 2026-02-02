Yasadışı bahis soruşturması: Veysel Şahin'le ilişkili şüphelinin 500 Milyon Dolar değerindeki mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, bahis baronu Veysel Şahin ile irtibatlı olduğu saptanan firari Şeref Yazıcı şüpheli sıfatıyla dosyaya dahil edildi. Yazıcı’nın yasa dışı bahis platformlarına altyapı desteği sağladığı ve bu yolla yasa dışı bahis oynattığı tespit edildi. Sulh Ceza Hakimliği, Yazıcı'nın mal varlıklarına el koyma kararı verdi.
Başsavcılığın yaptığı açıklamada, Şeref Yazıcı’nın kripto para borsalarında bulunan 500 milyon dolar değerindeki dijital varlığına el konulurken söz konusu meblağın Türkiye’ye iade süreci resmen başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemelerde, Yazıcı’nın yasa dışı bahis platformlarına altyapı desteği sağladığı ve bu kanalla haksız kazanç elde ettiği belirlendi.
7258 Sayılı Yasaya Muhalefet (Yasa Dışı Bahis Oynatmak)
Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Taşınır ve taşınmaz tüm mülklere,
Şirket ve ortaklık paylarına,
Banka ve finans kurumlarındaki mevduat ile yatırım hesaplarına,
Kripto para piyasalarındaki tüm varlıklarına tedbir konuldu.
Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle, titizlik ve kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, aynı soruşturma kapsamında şüpheli Veysel Şahinle irtibatlı olduğu tespit edilen, şüpheli Şeref Yazıcı ‘nın yasadışı bahis platformları üzerinden yasadışı bahis oynatma ve bu platformlara altyapı desteği sunma şeklinde tezahür eden eylemi ile ilgili olarak haklarında 7258 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları yönünden yürütülen soruşturma işlemleri kapsamında; MASAK analizlerinde ortaya çıkan bulgular doğrultusunda şüphelinin üzerine atılı eylemler ile haksız kazanç sağladığı tespit edilmiş olup, soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla şüpheye ait taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız’ın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince el koyma kararı verilmiştir. Bu kapsamda yapılan çalışmalarımız neticesinde şüpheli Şeref Yazıcı’ya ait global şirketlerde bulunan 500 Milyon Dolar değerindeki kripto varlıkları hesabın bulunduğu global şirket tarafından dondurulmuş olup ülkemize iade işlemleri devam etmektedir. Soruşturma işlemleri tüm yönüyle, titizlilik ve kararlılıkla sürdürülmektedir."