YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu sona erdi

YKS TYT soru ve cevap anahtarı sınava katılım sağlayacak adayların takibinde. İyi bir üniversite hayali kuran milyonlarca genç cumartesi günü TYT sınavına girdi. Adaylar yarın ise AYT ve YDT sınavında ter dökecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamındaki üniversite sınavı 3 oturum şeklinde uygulanacak. TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve sınavda adaylara 165 dakika süre verildi. YKS sınavı tamamlanır tamamlanmaz TYT sorularını ve cevaplarını haberimizden PDF olarak bilgisayarınıza, telefon ya da tabletinize indirerek doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Peki, ÖSYM 2023 YKS soru ve cevap anahtarları ne zaman yayınlanacak? 2023 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS çıkmış soruları sorgulama ekranı.