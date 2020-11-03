Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Bir insan kaç gün aç ve susuz kalabilir?
GENEL SAĞLIK

Bir insan kaç gün aç ve susuz kalabilir?

Depremden sonra enkaz altında 50-60 saat sonra kurtarılan bebek veya yetişkinlerin olması aç ve susuz ne kadar dayanılabileceği sorularını gündeme getirdi. Bilim otoritelerince, vücudun susuzluğa dayanabileceği en uzun süre 1 hafta olarak belirlenmiştir. Açlıkta ise genel kabul gören süre 3 haftadır.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ortalama 3 hafta susuz kalınabilir.
Ortalama 3 hafta susuz kalınabilir.

Depremden sonra enkazda çıkarılan çocuk ve yetişkinlerin sağ olarak kurtarılması akıllara "Bir insan kaç gün aç ve susuz kalabilir?" sorusunu getirdi.

EN FAZLA 3 HAFTA

Bilim otoritelerince, vücudun susuzluğa dayanabileceği en uzun süre 1 hafta olarak belirlenmiştir. Açlık susuzluğa kıyasla çok daha uzun süre dayanabileceğimiz bir durumdur. Genel kabul gören süre 3 haftadır.

Ne kadar aç kalınabileceğini belirleyen bazı kriterler vardır. Bunlar öncelikle yaş ve kiloya bağlı olsa da daha pek çok alanda bilgi olması gerekir.

AÇLIK 60 HAFTA

İnsan organizması uzun süre aç kalabilecek şekilde programlanmıştır. Bir kişi 60 gün boyunca aç kalabilir ancak aç kaldığında neleri feda ettiğini sadece gerekli incelemeleri yapan uzmanlar söyleyebilir.

Ayrıca zaman zaman açlık grevi yapan kişiler görürüz. Bu durumu on günlerce sürdürebilirler. Dediğimiz gibi açlığın süresini yapılan aktivite ve içilen su miktarı belirlemektedir. Aç kalındığı süre zarfında öncelikle karbonhidrat, yağ ve proteinler tüketilmeye başlar sonrasında belirli dönemlerde bazı organlar işlevlerini kaybetmeye başlar. Uzun süre aç kalınması durumunda vücuttaki organlar sırası ile işlevlerin kaybedecektir.

Gıda ve Tarım Örgüt’nün verilerine göre uzun süreli açlıklarda en büyük sıkıntıyı çocuklar ve anneler yaşamaktadır. Dünyada çocukların 6,5 milyonu daha 5 yaşına gelmeden hayatını kaybetmektedir. Bu 6,5 milyon çocuğu %50’si açlıktan veya düzensiz beslenmeden dolayı hayatını kaybetmektedir.

Yani yaklaşık her sen 3,1 milyon 5 yaşının altında ki çocuk beslenme bozukluklarından ve açlıktan dolayı ölmektedir. Bu verilere bakılarak bir bebeğin veya çocuğun bir yetişkin kadar aç kalması mümkün değildir. Eğer bir bebek 1 saat bile aç kalsa yeni doğan sarılığı olma riski artmaktadır. Kısacası çocuklar açlığa dayanamaz.

Mucizenin adı Ayda: 91 saat boyunca enkazda canlı olarak kalmasına neden olan hayat üçgeni nedir?
HAYAT
Mucizenin adı Ayda: 91 saat boyunca enkazda canlı olarak kalmasına neden olan hayat üçgeni nedir?
Abone Ol Google News
Alanyada tur teknesi battı

Alanya'da tur teknesi battı

Teknede bulunan 30 turist için kurtarma çalışması başladı.
Minik Aydanın annesinden acı haber

Minik Ayda'nın annesinden acı haber

​91. saatte kurtarılan Ayda'nın annesinin cansız bedenine ulaşıldı.
91 saat sonra enkazdan Aydayı kurtaran ekip konuştu: Su ve ayran istedi

​Bedeli istenip, tazminat davası açılabilir.

​İzmir depreminde bilanço ağırlaşıyor.

'Terör destekçisi' denildiğinde kızıyorlar

'Terör destekçisi' denildiğinde kızıyorlar

​Almanya sokaklarına PKK'lı teröristlerin isimleri verildi.

​Büyük depremin artçısı bini aştı..
Risk bilgileri dijitalleştirilmeli

Risk bilgileri dijitalleştirilmeli

​Deprem sonrası uzmanlardan 'riskli konut' uyarısı.

​Babaanne ve 4 torununun cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı.
Milyonlarca insanın kabusu olabilir

Milyonlarca insanın kabusu olabilir

Sivrisinek tehlikesi kapıya dayandı, bilim insanları uyarıyor.
Boyu kısa<br>yüreği ise kocaman

Boyu kısa
yüreği ise kocaman

​Bir metre boyu ile 4 gündür uyumadan enkazdan hayat kurtardı.
Rüşvet operasyonu

Rüşvet operasyonu

8 ilde 83 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.