Bodrum’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

14:1219/12/2025, Cuma
IHA
MUĞLA'NIN BODRUM İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 18 YAŞINDAKİ BİR GENÇ HAYATINI KAYBEDERKEN, 2 KİŞİ İSE YARALANDI.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki bir genç hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Bodrum ilçesi Dirmil Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Umut Yöntem sevk ve idaresindeki 48 ABM 569 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 48 AVG 544 plakalı araca çarptı.


Kazada sürücü İbrahim Umut Yöntem ile A.Z., sağlık ekipleri tarafından Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılırken, yaralı M.Z. ise Bodrum Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada ağır yaralanan 18 yaşındaki Yöntem’in, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

