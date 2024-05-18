Genç nüfus oranı yıldan yıla eriyor

Türkiye'de geçen yıl itibarıyla 12 milyon 872 bin 39 genç bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumunun "İstatistiklerle Gençlik 2023" araştırmasına göre, nüfusun yüzde 15,1'ini 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu. Ülke genelindeki genç sayısı 12 milyon 872 bin 39 kişi olarak hesaplanırken, bunun yüzde 51,3'ü genç erkek, yüzde 48,7'si ise genç kadın nüfus olarak kayıtlara geçti.

2080'DE YÜZDE 11'E DÜŞECEK

Nüfus projeksiyonlarında, genç nüfusun oranının 2030'da yüzde 14, 2040'ta yüzde 13,4, 2060'ta yüzde 11,8 ve 2080'de yüzde 11,1'e gerileyeceği öngörüldü. Türkiye'nin genç nüfus oranının Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları 2023 yılında yüzde 10,6 oldu.

EN ÇOK GENÇ HAKKARİ'DE

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 21,5'le Hakkari oldu. Bu ili Şırnak ve Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 12,1'le Balıkesir oldu. Bunu da Muğla ve Ordu takip etti. Türkiye'de yükseköğretimde net okullaşma oranı 2022-2023 öğretim yılı itibarıyla yüzde 46'ya yükseldi. 2020-2022 yıllarına ilişkin hayat tabloları dikkate alındığında, doğuşta beklenen yaşam süresi 77,5, erkekler için 74,8 ve kadınlar için 80,3 yıl olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki gençler için kalan yaşama süresinin ortalama 63,5 yıl, erkekler için 60,8 yıl ve kadınlar için 66,2 yıl olduğu belirlendi. Diğer bir ifadeyle, 15 yaşına ulaşan genç kadınların genç erkeklerden ortalama 5,4 yıl fazla yaşayacağı tahmin edildi.

GENÇ ERKEKLER BEKAR

Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olması dikkati çekti. Genç erkek nüfusun 2023'te yüzde 96,4'ünün evlenmediği görülürken yüzde 3,5'inin evli, yüzde 0,1'inin boşanmış olduğu kayıtlara geçti. Genç kadın nüfusun ise yüzde 86,8'inin evlenmemiş, yüzde 12,7'sinin evli, yüzde 0,4'ünün boşanmış olduğu görüldü. İnternet kullanım oranı 16-24 yaş grubundaki genç nüfusta 2022'de yüzde 96,9 iken 2023'te yüzde 97,5 oldu. 18 üstü gençlerden mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 52,7 iken, mutluluk kaynağı olarak sağlık ilk sırada yer aldı.

İş gücüne katılım arttı

Hanehalkı İş Gücü Araştırması sonuçlarına göre, gençlerde iş gücüne katılma oranı 2022'de yüzde 43,8 iken geçen yıl itibarıyla yüzde 45,6 oldu. Genç erkeklerde bu oran yüzde 57,4, genç kadınlarda ise bu oran yüzde 33,1 olarak kayıtlara geçti. Gençlerde işsizlik oranı 2022'de yüzde 19,4 iken 2023'te yüzde 17,4 olarak hesaplandı. Genç nüfusun istihdam oranı 2022'de yüzde 35,3 iken 2023'te yüzde 37,7'ye yükseldi. Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, 2023'te, gençlerin yüzde 75,2'si işinden, yüzde 47,8'i elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti.

Obezite oranı yükseldi

Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarına göre boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde, 2019 yılında genç nüfusun obezite oranı yüzde 4,6 iken bu oran 2022'de yüzde 5 oldu. Gençlerde günde bir kere ya da daha fazla meyve tüketme sıklığı 2019 yılında yüzde 40,3 iken bu oran 2022 yılında yüzde 28,4'e düştü.







