Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Meram'da temizliğe 'akıl' katıldı

Meram'da temizliğe 'akıl' katıldı

12:465/10/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber
Meram'da 'akıllı' temizlik.
Meram'da 'akıllı' temizlik.

Meram Belediyesi, yaklaşık dört yıl önce hayata geçirdiği ‘Akıllı Atık Toplama Sistemi’ ile ilçede atık toplama ve çevre temizliğine yeni bir boyut kazandırdı. Yeraltı çöp konteynerlerine entegre edilen sensörler ve yazılım sayesinde Meram’da atık yönetimi, sadece bir temizlik işi değil, aynı zamanda bir teknoloji, verimlilik ve tasarruf devrimi haline geldi.


YouTube
Meram'da temizliğe 'akıl' katıldı
Hayat / Aktüel
05 Ekim, Pazar

Meram Belediyesinin, 2022 yılında hizmete sunduğu ‘Akıllı Atık Toplama Sistemi’, ilçedeki temizlik hizmetlerini bambaşka bir boyuta taşıdı. Yeraltı çöp konteynerlerine entegre edilen sensörler ve yazılımlar sayesinde atık yönetimi artık sadece bir temizlik işi değil, aynı zamanda bir teknoloji ve verimlilik devrimi haline geldi.

VERİYE DAYALI ÇEVRE YÖNETİMİ İLE MAKSİMUM VERİM, AZAMİ TASARRUF

Peki sistem nasıl çalışıyor? Sistemin kalbinde, konteynerlere yerleştirilen IoT sensör cihazları bulunuyor. Bu sensörler, konteynerlerin doluluk oranını anlık olarak ölçüyor. Çöp toplama araçları sadece dolu konteynerlere yönlendirilmek üzere rota oluşturuluyor. Böylece hem yakıt ve zaman tasarrufu sağlanıyor hem de personelin emeği daha verimli kullanılıyor. Sensörler sadece doluluk oranını değil, ısı değişimlerini de izliyor. Bu sayede konteyner içine atılan ateşli atıklar daha yangın çıkmadan tespit edilerek müdahale ediliyor. Bugüne kadar sistem sayesinde ilçe genelinde onlarca konteyner yangından kurtarıldı ve milyonlarca lira maddi kayıp da önlenmiş oldu.

KAVUŞ: MERAM, HEMEN HEMEN HER KONUDA DİJİTAL BİR DEVRİM YAŞIYOR

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, uygulama ile ilgili yaptığı açıklamada, bu sistemin sadece maliyet avantajı değil, aynı zamanda yaşam kalitesini artıran bir vizyon olduğuna dikkat çekerek; “Akıllı Atık Toplama Sistemi, temiz ve sağlıklı şehir anlayışımızın en güzel yansımalarından biridir. Çöp konteyneri dolduğunda merkezimize sinyal gönderiyor, ekiplerimiz bu noktaya yönlendiriliyor. Böylece yakıttan, zamandan ve insan gücünden tasarruf sağlıyoruz. En önemlisi ise çevreyi, doğayı ve insanımızın yaşam kalitesini koruyoruz. Bunun yanında sistem sayesinde konteyner yangınlarını büyümeden önleyerek maddi kayıpların da önüne geçiyoruz.” diye konuştu.


Kavuş, teknolojiyi belediyeciliğin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini de vurgulayarak açıklamalarını şöyle sürdürdü;

“Belediyecilik artık sadece yol yapmak, park düzenlemek değil; bu hizmetleri en doğru zamanda, en doğru yöntemle ve en kaliteli şekilde sunabilmektir. Bunun yolu da teknolojiyi en etkin şekilde kullanmaktan geçiyor. Meram Belediyesi olarak biz de geleceği bugünden yaşıyoruz.”


#Meram Belediyesi
#Konya
#Temizlik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İŞKUR SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları başladı mı ve ne zaman başlar?