Üçüncü kez hayata döndürüldü: SMA'lı minik Meryem'e nefes olun!

Kentte yaşayan Ebubekir (31) ve Zeynep Acar (28) çiftinin küçük kızı Meryem'e, doğduktan 7 ay sonra, nadir görülen SMA tanısı konuldu. Minik Meryem tedavi görmeye başladı. Şu an 3,5 yaşında olan Meryem'in geçen süreçte 2 kez kalbi durdu. Aile, Amerika ve Avrupa'nın birçok ülkesinde yaklaşık 2,4 milyon dolara yapılan gen tedavisi için yardım kampanyası başlattı. Ancak şu ana kadar bu paranın sadece yüzde 3'ü toplanabildi.

HEMŞİRE BABA 25 DAKİKA KALP MASAJI YAPTI

Evde tedavisi süren Meryem’in, 3 Haziran'da yine kalbi durdu. Hemşire olan Ebubekir Acar, kızının soluk almadığını fark edince, kalp masajı yapmaya başladı, eşi Zeynep de sağlık ekiplerine haber verdi. Ebubekir Acar’ın yaklaşık 25 dakikalık çabasının ardından minik Meryem, gelen ambulansla kadın doğum ve çocuk hastanesine kaldırıldı. Acil servisteki sağlık ekibinin de müdahalesiyle Meryem, yeniden hayata döndü.

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Yoğun bakım ünitesine alınan Meryem, yaklaşık 5 gündür yaşam mücadelesi veriyor.

HAYAT SMA hastalığı nedir, tedavisi nasıldır?

DHA

5 GÜNDÜR YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Meryem'i hayata döndürme çabasını anlatan Ebubekir Acar, şunları söyledi:

"3 Haziran'da, akşam saatlerinde bir anda solunumu durdu. Oksijen ve nabzının sıfıra indiğini fark ettik. Ben de hemşireyim. Kalp masajı yapmaya başladım. Eşim, çocuklarım ve komşular, herkes eve yığıldı. Bağrışmalar oldu, çok kötüydü. Meryem'in hayatının, artık buraya kadar olacağını sandık. O korkuyla kalp masajı yapmaya devam ettim. 25 dakika kalp masajını ben yaptım. Maalesef Meryem'den bir dönüş alamadım. 112 Acil Servis'ten sağlıkçı arkadaşlar geldi. Onlar da müdahale etti. Pek dönüş alamadık. Kadın doğum ve çocuk hastanesine getirdik. Acil serviste 10-15 dakika daha müdahale ettik. Sonra kalbi çalışmaya başladı. Meryem'i çocuk yoğun bakımına yatırdılar. Yaklaşık 5 gündür hayat mücadelesi veriyor. Son 1-2 gündür öncekine göre biraz daha iyi."

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FOTOĞRAF 10 Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Zeynep ve Oğuz Elmas çiftinin 1,5 yıl önce Deniz adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Elmas çifti, 2 aylıkken Deniz’in hareketlerindeki yavaşlığı fark ederek, kontrol amaçlı hastaneye götürdü. Yapılan genetik test sonucu Deniz’e SMA Tip 1 teşhisi koyuldu. Yaşıtları gibi ayakta duramayan fakat sağa sola kendi imkanlarıyla dönebilen küçük Deniz’in tedavisine başlandı. Aile kendi imkanlarıyla Deniz’e evlerinde fiziksel aktivite çalışmaları yapmaya devam etti. Elmas ailesine Deniz’in sağlığına kavuşabilmesi için 2 yaş altı SMA hastalarına ABD’de uygulanan gen tedavisi olması gerektiği söylendi. Oğuz Elmas ile eşi, çocuklarının tedavisi için global bağış sitesi olan ’GoFundMe’ üzerinden yardım kampanyası başlattı. Bu siteye de duyarlı insanların rahat ulaşabilmesi için deniz_sma_ ismiyle bir sosyal medya hesabı açıldı. Elmas ailesi 13 gün önce başlattıkları kampanyada 11 bin 362 dolar topladı. Fakat Deniz’in tedavisi için 2,4 milyon dolar toplanması gerekiyor. Anne Zeynep Elmas ise, bu rakamın yaklaşık 18 milyon TL’yi bulduğunu belirterek, büyük küçük demeden herkesi bağış yapmaya beklediklerini söyledi. “O an dünyamız başımıza yıkıldı” <br> <br> Zeynep Elmas, kızı Deniz’in doğduktan 2 ay sonra kollarının yana düştüğünü ve başını tutamadığını fark ederek doktora götürdüklerini, yaptırdıkları genetik test sonucu SMA hastası olduğunu öğrendiklerini söyledi. Deniz’in hastalığını öğrendikten sonra kendileri için zor bir sürecin başladığını kaydeden Elmas, kızının SMA tip 1 hastası olduğunu belirterek, “2 yaşına kadar yaşayacağını öğrendik. O an dünyamız başımıza yıkıldı. İlaca başvuru yaptık. Deniz 3 buçuk aylıkken o ilacı aldı. Fizik tedavi sayesinde bu günlere kadar geldi” dedi. “Her yürüyen çocuk gördüğümde Deniz’i hayal ediyorum” <br> <br> Kızlarını kurtarmak için sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlattıklarını dile getiren Elmas, “Artık Deniz’in kurtulması için umudumuz var. Yurt dışında tedavi yöntemi olan bir ilaç var. İlacın adı; Zolgensma Gen. Bu bir virüs. Deniz’de eksik olan bir gen var. Protein üreten, kasları hareket ettiren geni eksik. O enjekte edilecek. Bu ilacı ömrünün sonuna kadar bir defa alacak... Deniz sağlığına kavuşacak, kalkabilecek, yürüyebilecek. Benim şu anda tek hayalim, kızımın sağlığına kavuşması. Onun ayağa kalkıp yürümesi, koşması. Her yürüyen çocuk gördüğümde Deniz’i hayal ediyorum. ‘Benim kızım da yürür mü, sağlığına kavuşur mu?’ diyorum” ifadelerini kullandı. Dünyanın en pahalı ilacı, fiyatı 2.4 milyon TL <br> <br> Kampanyanın üzerinden 12 gün geçtiğini ifade eden Zeynep Elmas, Zolgensma Gen ilacının dünyanın en pahalı ilacı olduğunu belirterek, fiyatının ise 2.4 milyon TL olduğunu söyledi. Kampanyanın yavaş ilerlediğini kaydeden Elmas, “Ben buradan herkese seslenmek istiyorum. Az çok demeden herkesin bağış yapmasını istiyorum, rica ediyorum. Annelere sesleniyorum. Herkes anlar ama evladı olan daha iyi anlar. Çaresiz şekilde evladınıza bakıyorsunuz, daha iyi olmasını istiyorum. Bana inanan çok insan oldu, Allah hepsinden razı olsun. Bu parayı toplayan kişiler var. Nil bebeğimiz var, 30 Temmuz’da ilacı aldık. Türk parasıyla 17-18 milyon yapıyor. Biz inanıyoruz” diye konuştu. “Onu yaşatmak istiyorum” Anne Elmas, para toplandığı zaman Deniz’in tedavisine hemen başlanacağını söyleyerek, “Deniz bu tedaviyi şu an alabilir. Ne kadar erken alırsa o kadar faydasını görür. 2 yaşına 6 buçuk ayımız kaldı. Onu yaşatmak istiyorum” dedi. Zeynep Elmas, bağış yapmak isteyenlerin Instagram hesabındaki linke tıklayarak bağış yapabileceğini de sözlerine ekledi. SMA hastası küçük Deniz’in sağlığı 18 milyon TL ’ye bağlı Antalya'da Zeynep ve Oğuz Elmas çiftinin Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası 1.5 yaşındaki kızları Deniz'in sağlığına kavuşabilmesi için 6 ay içinde gen tedavisine başlanması gerekiyor. Aile çocuklarının tedavisi için global bağış sitesi 'GoFundMe' üzerinden 2,4 milyon dolar toplamaya çalışıyor.

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'SMA'LI ÇOCUKLARIN SESİNİ DUYUN'

Acar, kızı Meryem ve diğer SMA'lı çocukların seslerinin duyulmasını istediğini vurgulayarak, "Meryem'in üçüncü kez kalbi duruyor. Ben evde yaklaşık 25 dakika cansız bedenine masaj yaptım. Meryem hayata döndü, çok mücadele veriyor yaşamak için. Yetkililerden ricamız, bunları görsünler. Hasta olmaları onların suçu değil. Bu hastalığı kendileri tercih etmedi. Hastalığı haykıracak dilleri yok. Ama biz onları duyuyoruz ve görüyoruz. Her gün gözlerinin içine bakıyoruz ve eriyorlar. Onlardan vazgeçecek durumda değiliz. Görsünler ve duysunlar. Empati kursunlar. Kendi çocukları gibi ellerinden ne gelirse, ki geliyor, yapabilirler. Bir an önce Türkiye'de uygulanan ilaç olsun, yurt dışında uygulanan ilaçlar olsun, süreç hızlandırılsın" diye konuştu.

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GÜNDEM Erdoğan’dan SMA mesajı

DHA

ANNE ZEYNEP ACAR: HİÇ ZAMAN YOK

Zeynep Acar ise 5 dakika içerisinde kızının nasıl o hale geldiğini gördüklerini anlatarak, "Ben inanmadım. 'Bu rüya mı?' dedim. SMA çocuklarının hiç zamanı yok. 5 dakikada ölebilir veya kalbi durabilir. Devlet bu çocuklarımıza sahip çıksın. Hiçbiri ölmesin. Herkesin bir canı ve nefesi var. Meryem, bizim için gerçekten çok kıymetli. Kalbi durduğunda, benim için de dünya durdu. Nefes alamadı gerçekten. O anı anlatamam. Meryem'e destek ve nefes olun" dedi.

GÜNDEM Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA hastaları ile ilgili açıklama: Çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz