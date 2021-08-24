Hayat Yoğun bakıma kaldırılan Filiz Akından haber var
AKTÜEL

Yoğun bakıma kaldırılan Filiz Akın'dan haber var

Türk sinemasında 100’ü aşkın filme imza atan Yeşilçam'ın 78 yaşındaki usta oyuncusu Filiz Akın, akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmış ardından yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Sevenlerini korkutan Akın'dan günler sonra güzel haber geldi.

Haber Merkezi Diğer
Yoğun bakıma kaldırılan Filiz Akından haber var
Filiz Akın

Türk sinemasının efsanevi ismi Filiz Akın geçtiğimiz haftalarda akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Akın geçen perşembe günü yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Usta oyuncu 3 gün yoğun bakımda tedavi gördü.

Sağlık durumu iyiye giden sanatçının normal odaya alındığı öğrenildi. Akın’ın bu hafta içinde taburcu edilmesi bekleniyor.

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