Hayat Ünlü oyuncu Emine Ünü yıkan ölüm Kapkara gün acımın tarifi yok
AKTÜEL

Ünlü oyuncu Emine Ün'ü yıkan ölüm: 'Kapkara gün acımın tarifi yok'

Oyuncu Emine Ün, 10 gün önce kendisi gibi koronavirüs testi pozitif çıkan annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştu. Emine Ün sabaha karşı yaptığı paylaşımla annesinin vefat ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ünlü oyuncu Emine Ünü yıkan ölüm: Kapkara gün acımın tarifi yok
Emine Ün

Emine Ün, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından annesine sarılıp öptüğü bir fotoğrafını paylaşarak, "Şu an üzüntümün tarifi yok" diyerek annesinin koronavirüse yakalandığını ve yoğun bakıma alındığını duyurmuştu.

Emine Ün sabaha karşı yaptığı paylaşımlarla annesinin vefat ettiği haberini duyurdu. Emine Ün, "Annem... Kapkara gün, acımın tarihi yok" ifadelerini kullandı.

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"AŞILARIMIZ YAPILMIŞTI"

Emine Ün, koronavirüs aşısı olmadıkları yönündeki iddialar üzerine de konuşmuştu. Ün açıklamasında şunları söylemişti: "Annemin de, benim de aşılarımız yapılmıştı. 'Aşı olanlar asla koronavirüs olmayacak' diye bir şey yok... Sadece aşı olanlar genelde hastalığı daha normal şartlarda atlatabiliyor, o da kişiye göre değişebilen bir durum. Herkesin var olan hastalıkları ve yaşı farklı fakat annemin çok ciddi kronik rahatsızlıkları var..."

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