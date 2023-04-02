Ramazan ABDnin tarihi kasabası ezan sesiyle doldu
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RAMAZAN HABERLERİ

ABD’nin tarihi kasabası ezan sesiyle doldu

Bağımsızlıktan iç savaşa kadar iki asırdan fazla geçmişe sahip olan ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Occoquan kasabasında yakın zaman önce tarihi kiliseden dönüştürülen camiden Ramazan'da ezan sesi yükseldi.

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Esmanur Hangül Yeni Şafak
ABD’nin tarihi kasabası ezan sesiyle doldu
ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Occoquan kasabasında Ramazan'da ezan sesi yükseldi.

Geçmişi 1800’lü yıllara dayanan ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Occoquan kasabası tarihi bir ana tanıklık etti. Amerikalı Müslümanların 2021 yılında satın aldığı ABD’nin ilk Afro-Amerikan Ebezener Baptist Kilisesi'nden camiye dönüştürülen Mescid El Hüseyin’in bahçesinde cuma namazından önce ezan sesi hoparlörden dışarıya verildi. Ramazan’a özel uygulamada yüzlerce Müslüman'ın yanı sıra kasaba sakinleri de camiden yükselen ezanı dinledi. Ezandan önce Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Hazreti Muhammed için salavat getirildi.

HERKES FEYZALABİLİR

Caminin mütevelli heyetinden Dr. Muhammed İkbal Noori, camilerinden yükselen ezan sesinin tüm kasabaya ulaşmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Dr. Noori, "Ezan sadece namaza çağrı değil aynı zamanda insanlara yaratıcıları olan Allah’ı hatırlatan ve onları Allah’ın huzuruna davet eden manevi bir çağrıdır" dedi. Pakistan asıllı alim, inancı ne olursa olsun herkesin ezandan feyz alabileceğini kaydetti.

MAHİYETİNE SAYGI DUYULACAK

Occoquan Belediye Başkan Ernie Porta da Orta Doğu hakkında çok okuma yaptığını, bölgede bulunduğunu ve kültürel değerleriyle ilgili bilgi sahibi olduğunu anlattı. Porta, “Dr. Noori’ye Ramazan’da ezanın sesini dışarıya vermek konusunda istekli olup olmadıklarını sordum. Bunun Occoquan kasabasında ve çevrede yaşayan insanlar için güzel bir deneyim olabileceğini düşündüm çünkü Batı toplumlarında ezan sesine çok aşinalık yok. Bölgeyi ziyaret ettiğimden biliyorum, insanların ezanı dinleyerek faydalanabileceğini düşündüm” dedi.

Kilisenin Müslümanlarca satın alınarak camiye çevrilmesine de çok sevindiğini anlatan Porta, “Kilisenin mahiyetine saygılı bir şekilde kullanılacağından emin olduğum için çok mutlu oldum” dedi.


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