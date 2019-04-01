Burdur Seçim 2019 - Burdur Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Burdur Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Burdur ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Burdur seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Burdur ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Burdur ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Burdur 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Burdur Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Burdur Ağlasun Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Burdur Bucak Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Burdur Burdur Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Burdur Gölhisar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Burdur Tefenni Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Burdur Yeşilova Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Burdur Karamanlı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Burdur Kemer Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Burdur Altınyayla Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Burdur Çavdır Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Burdur Çeltikçi Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

BURDUR

Burdur, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde bulunan bir ildir. Burdur'un plaka kodu 15'dir.

İl Nüfusu: 269.926'dır. İlin yüzölçümü 7,175 m2'dir. İl merkezinin denizden yüksekliği: 963 m.'dir.

2016 yılında TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 11 İlçe, 13 belediye, bu belediyelerde 125 mahalle ve ayrıca 193 köyü vardır.