Başkan açıkladı: Attila Szalai için Fenerbahçe ile görüşüyoruz
Başkan açıkladı: Attila Szalai için Fenerbahçe ile görüşüyoruz
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gözler stoper bölgesine yapılacak takviyelere çevrildi. Sarı-lacivertliler, Apollon Limassol forması giyen Attila Szalai'yı renklerine katmaya çalışırken, kulüp başkanı Nikos Kirzis 22 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe ile görüştüklerini açıkladı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon başında transfer edilen Tisserand ve Lemos'tan memnun kalmayan sarı-lacivertliler, stoper bölgesine yeni bir transfer yapmak istiyor. Listesinin ilk sırasındaysa Güney Kıbrıs Ligi ekiplerinden Apollon Limassol forması giyen Attila Szalai bulunuyor.
TRT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe ile Apollon Limassol arasında Szalai için resmi görüşmeler başladı. Kulüp Başkanı Nikos Kirzis yaptığı açıklamada, "Attila için Fenerbahçe ile görüşmelere başladık. Şu anda başka bir şey söyleyemem. Süreç ve görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Hem stoper hem sol bek
Türkiye'de oynamaya sıcak bakan Attila Szalai'yi için Kıbrıs ekibi 1.5 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Her iki ayağını da kullanabilen 22 yaşındaki oyuncu, stoper bölgesinin yanı sıra sol bek olarak da görev alabiliyor. 1.92 boyundaki Macar oyuncu, bu sezon 19 karşılaşmada 3 gol ve 3 asistle oynadı.
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