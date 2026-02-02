Yeni Şafak
Kupada 4 maçın hakemi açıklandı

2/02/2026, Pazartesi
Trabzonspor-Fethiyespor maçını Fatih Tokail yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası gruplarında yarın oynanacak 4 müsabakanın hakemleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak 4 maçın hakemleri duyuruldu.


Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şöyle:


13.00 Iğdır FK-Antalyaspor: Gürcan Hasova

15.30 Samsunspor-Bodrum FK: Burak Olcar

18.00 Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı: Burak Demirkıran

20.30 Trabzonspor-Fethiyespor: Fatih Tokail





