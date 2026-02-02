Kupada 4 maçın hakemi açıklandı

Trabzonspor-Fethiyespor maçını Fatih Tokail yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak 4 maçın hakemleri duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şöyle:
13.00 Iğdır FK-Antalyaspor: Gürcan Hasova
15.30 Samsunspor-Bodrum FK: Burak Olcar
18.00 Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı: Burak Demirkıran
20.30 Trabzonspor-Fethiyespor: Fatih Tokail
