Tedesco'dan dikkat çeken transfer açıklaması

Süper Lig 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Galibiyetin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco önemli açıklamalarda bulundu.

Tedesco şöyle konuştu;

"Maçlarda çok fazla enerji harcıyoruz. Üst üste maçlar oynuyoruz. Böyle bir dönemde 3 puan için mutluyuz. Önümüze bakacağız ve tazelik için rotasyon yapacağız."

"Agresif bir takıma karşı ve harika bir atmosferde oynadık. İstediğimiz başlangıcı yapamadık ve oynama şansı bulamadık. Zemin de kaygandı. Oyuncular, risk almak istemediklerini söylediler. Fikir belirtmeleri hoşuma gidiyor. Zamanla daha iyi oynadık. Asensio'nun golünden önce de net pozisyonumuz vardı. Golü bulduktan sonra doğru yolu bulduk."

"Şunu söylemem gerekiyor, harika bir atmosfer vardı. İyi bir takıma karşı oynadık. Burada oynamak zor. Bize de problem yarattılar. Talisca'nın pozisyonunu izlemedim. 10 kişi kalsak bu atmosferde işimiz zorlaşırdı ama kırmızı mı değil mi bilmiyorum."

"Transfer penceresi henüz kapanmadı. Son kararımı transfer penceresi kapandıktan sonra söylerim. Dedikodular hakkında yorum yapamam çünkü resmi bir bilgim yok."

"Bizim için önemli olan, Fenerbahçe olarak bizim bir kimliğimiz var ve onu sahaya yansıtmak istiyoruz. Kiminle oynadığımızın önemi yok. Her zaman kendi DNA'mızı sahaya yansıtmak istiyoruz."












