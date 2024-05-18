Çinli bir firmadan Diyarbakır'da elektrikli otobüs üretimi

"Sıkı para politikaları, finansal zorluklara rağmen sanayi yatırımlarına çok ciddi talep var. Lansman yapmamamıza rağmen yoğun başvuru aldık. Gelen talepleri karşılamak ve Diyarbakır'ı bir sanayi kenti haline getirmek istiyoruz. OSB'mizin kuzey ve güneyindeki 27 bin dönümlük alanı ve batı yönünde bulunan diğer bir 28 bin dönümlük alanı daha bünyemize katacağız. İki yıl içinde de parselasyonu tamamlayacağız. Buralarda ki tahsisleri ise daha büyük işletmeler için düşünüyoruz. Alt yapı ile ilgili hiçbir eksiğimiz yok. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte sanayi bölgelerimizin alt yapısına çok ciddi önem veriyoruz. Arıtma tesisinden tutun da akla gelebilecek her türlü alt yapı için gelecek planlamalarımızı da yaparak ihaleler yapıyoruz."