Çinli bir firmadan Diyarbakır'da elektrikli otobüs üretimi

Elektrikli araçların üretimi ve kullanımı gün geçtikçe artıyor. Ülkemizde de yerli ve yabancı üretimlerin sayısı artmaya devam ediyor.
Üretim noktasında Türkiye pazarda önemli bir konum elde ediyor.
Bu noktada Çinli bir firma Türkiye'de üretim yapmak istiyor.
Ekonomim'de yer alan habere göre; Karacadağ OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Beşir Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda Çinli bir firma ile elektrikli otobüs montaj fabrikası kurmak üzere görüştüklerini, görüşmelerin olumlu geçtiğini ve firmanın son değerlendirmelerini yaptığını söyleyerek OSB'nin son durumu hakkında bilgiler verdi.
İlk etapta 100 dönüm arazi talep edildi
Çinli firmanın yatrımları ile ilgili Karacadağ OSB yönetim kurulunu sunum yaptığını yer tahsislerinin yapılıp üretime başlaması halinde 1.500 kişinin istihdam edileceğini belirten Mehmet Beşir Yılmaz, firmanın kendilerinden ilk etapta 100 dönüm arazi talebinde bulunduğunu söyledi.
İlk etap genişlemede 120 fabrika kurulacak
Diyarbakır Karacadağ OSB'ye 300'ün üzerinde firmanın yer tahsisi için başvuruda bulunduğunu belirten Mehmet Beşir Yılmaz, Diyarbakır Karacadağ OSB ‘de, yatırım yeri tahsislerinde yatırım tutarı, istihdam, ihracat ve ileri teknoloji gibi faktörlere göre işletmelerine ve özellikle katma değeri yüksek ürün üreten sektörlere öncelik verildiğini, şu ana kadar 29 firmaya arsa tahsisinin yapıldığı ve başvuru yapan firma sayısı göz önünde tutulduğunda arsa tahsis başvurusu yapan firmaların taleplerinin karşılayamadıklarını ve yer sıkıntısı yaşadıklarını belirtti. Yılmaz, bölgedeki huzur ortamı ile birlikte yurt içinden ve yurt dışından ciddi yatırımlar almaya başladıklarını sözlerine ekledi.