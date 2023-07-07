Zuckerberg'in 'Threads' hamlesi Musk'ı kızdırdı: Hile iyi bir şey değil

Musk’ın avukatı Alex Spiro’nun, Zuckerberg’e bir “durdurma” mektubu gönderdiği ve dava açmakla tehdit ettiği öğrenildi.
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu.
Threads'e kayıt olanların sayısı ilk gününde 30 milyonu aştı.
Twitter, Threads uygulamasının benzerliği nedeniyle Meta'yı dava açmakla tehdit etti.
'Rekabet iyi ama hile değil'
Twitter'ın sahibi Elon Musk, sosyal medyada Meta'ya dava açılacağı iddia edilen bir habere, Mark Zuckerberg'e karşı iğneleyici bir yanıt verdi: