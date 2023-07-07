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Teknoloji

Zuckerberg'in 'Threads' hamlesi Musk'ı kızdırdı: Hile iyi bir şey değil

Mark Zuckerberg'in Twitter'a rakip olarak kurduğu yeni sosyal medya platformu 'Threads'ı kullanıma açıldı. Threads, ilk günde 30 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştı. Twitter'ın sahibi Elon Musk, bir habere verdiği yanıtta "Rekabet iyi fakat hile iyi değil" dedi.

08:20 . 7/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Musk’ın avukatı Alex Spiro’nun, Zuckerberg’e bir “durdurma” mektubu gönderdiği ve dava açmakla tehdit ettiği öğrenildi.

Musk’ın avukatı Alex Spiro’nun, Zuckerberg’e bir “durdurma” mektubu gönderdiği ve dava açmakla tehdit ettiği öğrenildi.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu.

Threads'e kayıt olanların sayısı ilk gününde 30 milyonu aştı.

Mark Zuckerberg,
"Özel bir şeyin başlangıcı gibi geliyor, ancak uygulamayı geliştirmek için önümüzde yapacak çok işimiz var"
dedi.

Twitter, Threads uygulamasının benzerliği nedeniyle Meta'yı dava açmakla tehdit etti.

'Rekabet iyi ama hile değil'

Twitter'ın avukatı Alex Spizo,
“Gizli bilgilere erişimi olan eski çalışanları işe alarak Twitter’ın bir kopyasını yaptılar”
dedi.

Twitter'ın sahibi Elon Musk, sosyal medyada Meta'ya dava açılacağı iddia edilen bir habere, Mark Zuckerberg'e karşı iğneleyici bir yanıt verdi:

"Rekabet iyi fakat hile iyi değil."

Twitter'dan tartışmalara neden olan içerik görüntüleme limitine ilişkin açıklama: Spam ve botlara karşı sert önlemler almalıyız
Twitter'dan tartışmalara neden olan içerik görüntüleme limitine ilişkin açıklama: Spam ve botlara karşı sert önlemler almalıyız

Sosyal medya platformu Twitter, tartışmalara neden olan içerik görüntüleme limitine ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu limitin geçici olduğunu belirten platform yaptığı açıklamada, "Kullanıcı tabanımızın güvenirliğini sağlamak amacıyla spam ve botları platformumuzdan kaldırmak için sert önlemler almalıyız." ifadesini kullandı. Bu nedenle platforma zarar veren botları ve diğer kötü aktörleri tespit edip ortadan kaldırabilmek için kullanımın geçici olarak sınırlandığı belirtilen açıklamada, bu hesapların yapay zeka modelleri oluşturmak için insanların herkese açık Twitter verilerini elde etmesini ve insanlar ile platformdaki konuşmaları çeşitli şekillerde manipüle etmesini önlemek için çalışıldığı aktarıldı.



#Elon Musk
#Mark Zuckerberg
#Twitter
#Threads
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