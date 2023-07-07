Zuckerberg'in 'Threads' hamlesi Musk'ı kızdırdı: Hile iyi bir şey değil

Sosyal medya platformu Twitter, tartışmalara neden olan içerik görüntüleme limitine ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu limitin geçici olduğunu belirten platform yaptığı açıklamada, "Kullanıcı tabanımızın güvenirliğini sağlamak amacıyla spam ve botları platformumuzdan kaldırmak için sert önlemler almalıyız." ifadesini kullandı. Bu nedenle platforma zarar veren botları ve diğer kötü aktörleri tespit edip ortadan kaldırabilmek için kullanımın geçici olarak sınırlandığı belirtilen açıklamada, bu hesapların yapay zeka modelleri oluşturmak için insanların herkese açık Twitter verilerini elde etmesini ve insanlar ile platformdaki konuşmaları çeşitli şekillerde manipüle etmesini önlemek için çalışıldığı aktarıldı.