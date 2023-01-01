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BM Barış Gücü Kıbrıs'taki Taksim Sahası'na dikenli tel çekti

Kıbrıs’ta tartışmalı uygulamalara imza atan Birleşmiş Milletler Barış Gücü, bu kez de KKTC topraklarını işgale girişti. Barış Gücü görevlileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'yı Rum bölgesinden ayıran sınırın üzerindeki ara bölgede bulunan Taksim Sahası'nın girişine koyduğu bariyerleri kaldırarak yerine dikenli tel çekti.

13:46 . 20/01/2023 Cuma
AA
Kıbrıs'taki Taksim Sahası'na dikenli tel çekildi.

Kıbrıs'taki Taksim Sahası'na dikenli tel çekildi.

Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü görevlileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'yı Rum bölgesinden ayıran sınırın üzerindeki ara bölgede bulunan Taksim Sahası'nın girişine koyduğu bariyerleri kaldırarak yerine dikenli tel çekti.


Sabah saatlerinde bölgeye gelen BM Barış Gücü görevlileri, sahaya erişimi engelleyen bariyerleri kaldırdı.


Görevliler, daha sonra sahaya KKTC topraklarından ulaşılmasını sağlayan surlardan inen merdivenlerin önünü çelik dikenli tellerle kapatarak bölgeden ayrıldı.


Saha etrafındaki çalışmalar sırasında toplanan bazı vatandaşlar, BM Barış Gücü askerlerine tepki göstererek çocukların futbol sahasına ulaşımının BM tarafından engellendiğini savundu.


Taksim Sahası

Osmanlı Devleti döneminde "Cirit Alanı" veya "Cirit Hisarı" olarak bilinen Taksim Sahası, Çetinkaya TSK Futbol Takımı tarafından 1930'dan itibaren maç ve antrenmanlar için kullanıldı.


Çetinkaya TSK'ya 1958'den itibaren tahsis edilen Taksim Sahası, bu tarihten 2009'a kadar çeşitli gerekçelerle kapatıldı. Kulüp tarafından 2009'dan 2014'e kadar sadece antrenmanlar için faydalanılan saha, 2014 yılında ralli şampiyonası nedeniyle yıkıldı.


Bu ayın başında Türkiye'nin finans ve proje desteğiyle tekrar yapılan saha için bu hafta resmi açılış töreni gerçekleştirilmesi öngörülüyordu.


BM Barış Gücü, KKTC topraklarından ulaşımı engellemek için Taksim Sahası ile surların arasına 17 Ocak'ta bariyerler yerleştirmişti.



#BM
#Taksim Sahası
#KKTC
2 saat önce
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BM Barış Gücü Kıbrıs'taki Taksim Sahası'na dikenli tel çekti
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