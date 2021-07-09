Dünya Japonyada ölümcül heyelan 130 ev yıkıldı 22 kişi aranıyor
ASYA

Japonya'da ölümcül heyelan: 130 ev yıkıldı 22 kişi aranıyor

Japonya'yı vuran sel ve heyelanın 7'nci gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kentte kayıp sayısının 22 olduğu tahmin edilirken afet nedeniyle en az 130 ev ise yıkıldı.

Haber Merkezi AA
Japonyada ölümcül heyelan: 130 ev yıkıldı 22 kişi aranıyor
Foto/arşiv

Japonya'da 9 kişinin ölümüne sebep olan sel ve heyelanın 7'nci gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Başkent Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami'de, 3 Temmuz'da yaşanan afet nedeniyle en az 130 ev yıkıldı.

Kent yetkilileri, arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cesedine ulaşıldığını, ölü sayısının 9'a çıktığını açıkladı.

Kentte kayıp sayısının 22 olduğu tahmin ediliyor.

Atami'de afetin yaşandığı bölgede itfaiye personeli, polis ve askeri birliklerden oluşan arama kurtarma ekipleri, toprak altında kalanları aramayı sürdürüyor.

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