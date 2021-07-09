Japonya'da ölümcül heyelan: 130 ev yıkıldı 22 kişi aranıyor

Bangladeş'te cüce inek Rani'ye büyük ilgi

Bangladeş'te, cüce bir inek, Kovid-19 salgınında yaşanan vaka ve ölüm artışını önlemek için ülkede uygulanan seyahat kısıtlamasını unutturdu. Binlerce kişi, Rani adı verilen cüce ineği görmek ve selfie çekmek için uzun yollardan geliyor. AFP'nin haberine göre, Rani, 66 santimetre, 26 kilogram ağırlığında. Ancak sahibi, küçük ineğinin Guinness Dünya Rekorları kitabındaki en küçük inekten 10 santimetre daha kısa olduğunu söylüyor.

