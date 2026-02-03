Refah yetersiz açıldı: Tüm hastaların çıkması yıllar alır

Gazze’de 7 Ekim 2023’te başladığı soykırım sürecinde dış dünyaya açılan tek kapı konumundaki Refah Sınır Kapısı’nı tamamen kapatan işgalci İsrail ordusu, dün kapıyı sınırlı bir şekilde açtı. 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesin ilk gününde Refah’ı açması gerekirken yaklaşık 4 ay sonra yaya olarak sınırlı geçişlere açtı. Associated Press’e (AP) konuşan Mısırlı yetkililer, İsrail’in günlük olarak 50 kişinin yaya olarak Gazze’ye girmesine ve 50 kişinin çıkmasına izin verdiğini duyurdu. Gazze’deki sağlık kaynakları ise 20 binden fazla hastanın Gazze dışında tedavi görmemesi halinde karşı karşıya olduğunu yinelerken, İsrail’in izin verdiği sınırlı geçişlerin bu hastaların tahliyesini yıllarca geciktireceğine işaret etti.

GÜNDE 5 HASTA ÇIKABİLECEK

Gazze’deki en büyük hastane olan Şifa Hastanesi Kompleksi’nden yapılan açıklamada, ilk aşamada derhal Gazze dışında tedavi görmeleri için tahliye edilmeleri gereken 450 hastanın hazırlandığı bildirildi. İsrail’in Refah Sınır Kapısı’ndan günlük sadece iki refakatçiyle birlikte 5 hastanın çıkışına izin verdiğine dikkat çekilen açıklamada, bunun yetersiz olduğu ve hastaların bir an önce tedavi edilmesi gerektiği kaydedildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı ve uluslararası kuruluşlar, Gazze'de 4 binden fazlası çocuk 20 binden fazla yaralı ve hastanın, yurt dışında tedavi için beklediğini ve bunlardan 1268’inin beklerken vefat ettiğini bildirmişti.

MISIR 150 HASTANE VE 300 AMBULANS HAZIRLADI

Refah Sınır Kapısı’nın sınırlı da olsa açılmasının ardından Mısır yönetimi, yaralı ve hasta kişilerin kabulü için 300 ambulans, yaklaşık 150 hastane ve 12 bin doktordan oluşan geniş çaplı bir sağlık hazırlığı yaptığını duyurdu. Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüssam Abdulgaffar, 250 ila 300 tam donanımlı ambulansın hazır edildiğini aktardı. Sağlık Bakanlığı merkezinde 7 gün 24 saat esasına göre çalışan bir merkezi kontrol odasının faaliyete geçirildiğini aktaran Abdulgaffar, bu merkezin sağlık müdürlüklerine bağlı 27 acil servis ve 90’dan fazla tıp noktasıyla koordinasyon sağladığını bildirdi.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Öte yandan, Refah Sınır Kapısı’ndan günlük iki refakatçiyle birlikte 5 hastanın çıkmasına izin verildiğinin ilan edilmesine rağmen Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan bir açıklama, belirsizliğin sürdüğünü gösteriyor. Sağlık Bakanlığı’nın resmi Telegram kanalından yayınlanan açıklamada, daha önceki tahliyelerde hastaların çıkışı için Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’nın kullanıldığı ve bu konuda ne İsrail tarafından ne de arabuluculardan herhangi bir güncelleme gelmediği bildirildi. Açıklamada, tahliyelerin eski mekanizmayla Kerem Ebu Salim’den yapılacağı kaydedildi.

MISIR KOORDİNE EDECEK

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre ise Gazze'ye giriş ve çıkışların Mısır'ın koordinasyonuyla olacağı bildirildi. Mısır'ın sınırdan geçecek kişiler listesini 24 saat önceden İsrail'e sunacağı bilgisi verilen haberde, İsrail'in bunu onaylayacağı ve Avrupa Birliği (AB) Refah Sınır Yardım Misyonu'nun (EUBAM Refah) bulunduğu geçiş bölgesinin öncesinde İsrail'in güvenlik kontrolü yapacağını aktardı.







