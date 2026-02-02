Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
BM İsrail'in hafta sonu Gazze'de gerçekleştirdiği katliamı kınadı

BM İsrail'in hafta sonu Gazze'de gerçekleştirdiği katliamı kınadı

23:032/02/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
İşgalci İsrail, cumartesi günü Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 37 Filistinli yaşamını yitirmişti.
İşgalci İsrail, cumartesi günü Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 37 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in hafta sonu Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında sivilleri katletmesini kınadı. BM sözcüsü Stephane Dujarric, Refah Sınır Kapısı’nın açılmasından memnuniyet duyduklarını ve insani yardımların güvenli şekilde ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail hava kuvvetlerinin hafta sonu ateşkesin devam ettiği Gazze'ye yönelik hava saldırısında sivillerin öldürülmesini kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dujarric, "Hafta sonu yaşanan şiddet olaylarına ilişkin raporları gördük ve İsrail'in hava saldırılarında sivillerin öldürülmesinden çok endişeliyiz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu saldırıyla ilgili Dujarric, "Ve yine, tüm sivil ölümlerini kınıyoruz." dedi.

Refah Sınır Kapısı'nın açılması memnuniyet verici

Sözcü Dujarric, Gazze'deki ateşkes anlaşması çerçevesinde Mısır'dan gelecek yardımların Filistinlilere ulaştırılmasını sağlayan Refah Sınır Kapısı'nın açılmasından duyulan "memnuniyeti" dile getirdi.

Dujarric, "Daha önce de belirttiğimiz gibi uluslararası hukukun gereklerine uygun olarak sivillerin gönüllü ve güvenli şekilde ayrılmasına ve geri dönmesine izin verilmelidir." ifadesini kullandı.

Temel insani yardım malzemelerinin "yeterli miktarda ve daha az kısıtlamayla" Refah ve diğer tüm geçiş noktalarından Gazze'ye ulaştırılması gereğine işaret eden Dujarric, bugün Gazze'den bazı hastalar ve refakatçilerinin doğrudan Mısır'a geçtiği bilgisini paylaştı.

İsrail ordusunun, cumartesi günü Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 37 Filistinli yaşamını yitirmişti.


#Birleşmiş Milletler
#Gazze
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul İmsakiye 2026: İstanbul'da sahur ve iftar vakti saat kaçta? Ezan kaçta okunuyor? Diyanet İstanbul Ramazan İmsakiyesi