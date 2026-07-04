En düşük emekli maaşı 23 bin 552 lira

Memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SGK ve Bağ- Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları kesinleşti. Temmuz ayından geçerli olmak üzere, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 7 oranında artış öngörülmüştü. Yılın ilk altı aylık döneminde enflasyon toplam yüzde 17,76’yı buldu. İlave yüzde 6,52 zamla birlikte, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 13,52 artış yapıldı. Aynı dönemde, SGK ve Bağ-Kur emekli aylıkları için de yüzde 17,76 artışa gidildi. Böylece, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı da 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya yükseldi.