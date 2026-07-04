En düşük emekli maaşı 23 bin 552 lira

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emekli maaş zamları netleşti. Memur ve memur emeklilerine yüzde 13,52, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 17,76 zam yapıldı. Torba teklifle en düşük emekli aylığı da 23 bin 552 TL'ye yükseldi. Düzenlemeden yaklaşık 5,5 milyon emeklinin yararlanması bekleniyor.
Memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SGK ve Bağ- Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları kesinleşti. Temmuz ayından geçerli olmak üzere, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 7 oranında artış öngörülmüştü. Yılın ilk altı aylık döneminde enflasyon toplam yüzde 17,76’yı buldu. İlave yüzde 6,52 zamla birlikte, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 13,52 artış yapıldı. Aynı dönemde, SGK ve Bağ-Kur emekli aylıkları için de yüzde 17,76 artışa gidildi. Böylece, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı da 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya yükseldi.
5,1 MİLYON VATANDAŞI KAPSIYOR
AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu 30 maddelik ekonomi torba teklifinde en düşük emekli aylığı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye çıkarıldı. Düzenlemeden yaklaşık 5,1 milyon emeklinin yararlanması bekleniyor. Teklifin yasalaşmasıyla birlikte, kök aylığı 23 bin 552 TL'nin altında kalan emeklilerin maaşları Hazine desteğiyle tamamlanacak. Düzenlemenin Hazine'ye genel etkisinin ise 79 milyar lirayı bulması öngörüldü.
FARKLAR SONRA YATACAK
Düzenleme, NATO Zirvesi nedeniyle çalışmalarına bir hafta ara veren TBMM'de önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ardından Genel Kurul'da ele alınacak. Teklif 14 Temmuz Salı günü komisyonda görüşülecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla da Meclis'in çalışma takviminde aksama yaşanacak. Teklifin Genel Kurul görüşmeleri ve yasalaşma süreci emekli aylıklarının hesaplara geçmeye başladığı 17 Temmuz Cuma günü sonrasına kalacak.