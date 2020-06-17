Otobüs bileti fiyatları yüzde 50 düştü: 400 TL'lik bilet 200'TL'ye indi

Türkiye ve dünyada ölümlere neden olan koronavirüs döneminde uygulanan sosyal izolasyon kuralları gereği otobüslerde yan koltuklar boş bırakılırken, şehirler arası otobüslerde yüzde 50 kapasite ile çalışabiliyordu. Bu durum bilet fiyatlarına yansımış, otobüs bileti fiyatlarında da iki katını geçen artışlar görülmüştü.

BİLETLER YARI YARIYA UCUZLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının tavan fiyat güncellemesi ile otobüs bileti fiyatları da düştü. Biletler artık 70 TL ile 375 TL arasında değişen rakamlarla satılırken, yüzde 50 kapasite ile hareket edebilen otobüsler biraz daha fazla yolcu alabilecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan otobüs firması yetkililerinden Nedim Arslan, daha önce yüzde 50 kapasite sisteminden dolayı otobüs fiyatlarının yüksek olduğunu ifade ederek, “Halkımızın talebi doğrultusunda şu anda bilet fiyatlarımızı yüzde 50’ye kadar düşürdük. Daha önce Van-İstanbul otobüs bileti 400 TL iken şu anda 200 TL’ye, Van-Ankara otobüs bileti 300 TL iken 150 TL’ye bilet kesiyoruz” dedi.

Talebin geçen seneye göre düşük olduğunu dile getiren Arslan, ancak otobüs bileti fiyatlarının düşmesiyle birlikte talebin yine arttığını, bunun da kendilerini sevindirdiğini söyledi. Otobüslerde korona virüse karşı tedbirlerin alındığına da dikkat çeken Arslan, “Otobüslerimizde maske takma zorunlu. 1 1 sistemi ile yolculuk yapıyoruz ama aile olması durumunda yolcularımızın yan yana oturmalarına müsaade ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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