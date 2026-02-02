Yeni Şafak
6 Şubat depreminin yıl dönümü nedeniyle Kahramanmaraş'ta eğitime ara verildi

6 Şubat depreminin yıl dönümü nedeniyle Kahramanmaraş'ta eğitime ara verildi

2/02/2026, Pazartesi
G: 2/02/2026, Pazartesi
AA
Kahramanmaraş Valiliği
Kahramanmaraş Valiliği

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremin yıl dönümünde eğitime ara verileceği ifade edildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 3. yılında anma programı ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime bir gün ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde, ilde düzenlenecek anma programları, vatandaşlar tarafından gerçekleştirilecek mezarlık ve taziye ziyaretleri dolayısıyla trafik yoğunluğunun oluşabileceği belirtildi.


Çalışanlar idari izinli sayılacak

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 6 Şubat 2026 Cuma tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi (sağlık, ulaşım, asayiş/güvenlik vs) için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar 6 Şubat 2026 tarihinde idari izinli sayılacaktır."



