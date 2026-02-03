ABD bürokrasisini saran pedofili ağı

Yayınlanan belgelerde, ABD'li kıdemli diplomat Ken Turner’ın, Meksika’daki Epstein ağına ilişkin bilgi notu, söz konusu durumun vahametini gözler önüne seriyor. Yayınlanan notta, ABD’nin eski Meksika Büyükelçisi Earl Anthony Wayne’in Epstein’in çocuk kaçırma faaliyetlerinde aktif rol aldığı ve katıldığı partilerden birinde 11 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği, kızın hamile kalıp doğum yapması sonrası olayın adli makamlara taşındığı ifade ediliyor. Meksika polisi aynı sene ABD Büyükelçiliği'ne baskın düzenledi. Epstein’ın ortağı Büyükelçi Wayne Washington’a kaçtı ancak soruşturma devam etti. Mahkeme 2017’de Wayne’i suçlu buldu ve ömür boyu hapis cezasına hükmetti. Ancak Epstein aracılığıyla ABD istihbaratı araya girdi ve hâkime verilen rüşvetle emekli bir ABD Deniz Piyadesi, Wayne'in yerine Meksika'da tutuklanarak mahkûm edildi. 27 Temmuz 2019 tarihli bir başka belgeye göre ise Epstein ağını araştıran Meksikalı yargıç, ABD istihbarat birimleri tarafından öldürüldü. Başka bir belgede ise, Epstein öldükten sonra Meksika’da düzenlenen operasyonda binlerce görüntüye ve video kaydına el konuldu. Yayınlanan belgelerde ABD siyasetinde etkin çok sayıda isime ilişkin korkunç iddialar yer alıyor. Florida Valisi Cumhuriyetçiler arasında geleceğin muhtemel başkan adaylarından biri olarak kabul gören Ron de Santis’in adı da belgelerde. 2008’de takma adı Constantino olan bir kişi, Epstein’ın çocuk kaçırma olayına şahit olduğunu istihbaratçılara bildirdiğini, ardından kaçırılarak Ron de Santis tarafından tecavüze uğradığını, bunların kayda alındığını iddia ediyor. 2012 tarihli bir diğer belgeye göre ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Thomas 4 yaşında bir çocuğa cinsel istismarda bulundu. 2025 yılına ait bir ifade belgesine göre ise eski FBI Direktör Yardımcısı Andrew McCabe, reşit olmayan bir kızı para karşılığında istismar etti.