Adalet Bakanı Tunç'tan Valetta Protokolü İmza Töreni'ne ilişkin paylaşım

17:0219/09/2025, Cuma
AA
Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi'ne ek 3 No'lu Protokol imzalandı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Konseyi çatısı altında, cezai konularda karşılıklı adli yardımlaşma hususunda temel sözleşme olan Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi'ne ek 3 No'lu Protokolü imzaladıklarını belirterek, "Avrupa Konseyi üyesi ülkelerle adli işbirliğimizi daha da güçlendirmeyi hedeflediğimiz protokolün ülkemiz, milletimiz ve tüm üye ülkeler için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Malta'nın başkentinde bir araya geldiğimiz Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin Adalet Bakanları olarak Valetta Protokolü İmza Töreni'ne katıldık. Avrupa Konseyi çatısı altında, cezai konularda karşılıklı adli yardımlaşma hususunda temel sözleşme olan Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi'ne ek 3 No'lu Protokolü imzaladık. Avrupa Konseyi üyesi ülkelerle adli işbirliğimizi daha da güçlendirmeyi hedeflediğimiz protokolün ülkemiz, milletimiz ve tüm üye ülkeler için hayırlı olmasını diliyorum."


