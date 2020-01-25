AFAD: Depremde ölenlerin sayısı 21'e yükseldi yaralı sayısı 1030

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 21, yaralı sayısının 1030 olduğu bildirildi.

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AFAD'dan yapılan açıklamada, Sivrice ilçesindeki deprem sonrasında bölgede saat 10.00 itibarıyla büyüklüğü 4'ün üzerinde 12 deprem meydana geldiği, toplam 274 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

DHA Elazığ'da yıkılan binalar.

Depremde 17'si Elazığ, 4'ü Malatya olmak üzere 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirilen açıklamada, yaralı sayısı ise Elazığ'da 654, Malatya'da 226, Diyarbakır'da 32, Adıyaman'da 25, Batman'da 6, Kahramanmaraş'ta 37, Şanlıurfa'da 50 olmak üzere 1030 olarak aktarıldı.

Elazığ şehir merkezinde 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmasının devam ettiği bildirildi.

DHA Elazığ'da yıkılan binalar.

39 AFAD il müdürlüğü başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekiplerinden toplam 1167 arama kurtarma personeli ve 235 aracın bölgeye sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalara destek amacıyla 18 arama kurtarma köpeği bölgeye gönderilmiştir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları AFAD koordinasyonunda görevlendirilmektedir. Bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalışmayacaktır. AFAD Başkanlığı, bölgeye 6 bin 65 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 11 bin 532 yatak ve 18 bin 720 battaniye sevk etmiştir. Türk Kızılay, bölgeye 202 personel, 35 araç, 7 ikram aracı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 15 bin 747 battaniye, 5 bin 656 yatak, 1563 ısıtıcı, 2 bin 500 çadır, 193 bin 420 kilogram un ve 3 bin 200 gıda kolisi sevk etmiştir."

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Deprem sonrasında tüm illerin ve birliklerin teyakkuza geçirildiği, Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezlerinin (AADYM) aktif hale getirildiği vurgulanan açıklamada, "Acil ihtiyaçlar nedeniyle barınma, beslenme, enerji, haberleşme, hasar tespit ve psikososyal çalışma gruplarından ekipler bölgeye sevk edilmeye başlamıştır. Bu kapsamda 143 personel ve 47 araç bölgeye yönlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

DHA Elazığ'da yıkılan binalar.

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama kurtarma ve sağlık destek çalışmalarının kesintisiz yürütülmesi amacıyla AFAD koordinasyonunda 28 çalışma grubunun "7 gün 24 saat" çalışma esasına göre faaliyete geçirildiği belirtildi.

OYNAT 00:00 Hamile kadın 12 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı Elazığ dün akşam saat 20.55'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından iki kadın biri 7 saat, diğeri, 8 saat sonra sağ çıkarıldı. BiP'te paylaş

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Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ merkezde Mustafa Paşa Mahallesi'nde 1 kişi, Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binadan 2 kişi sağ çıkarıldı. Malatya'nın Doğanyol ilçe merkezindeki Gökçe Mahallesi'nde yıkılan iki katlı kerpiç evin enkazından ise 2 kişi kurtarıldı. Kurtarma çaılşmalarında biri kent merkezinde biri Mustafa Paşa Mahallesi'nde , ikisi Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere 4 kişi daha enkaz altından kurtarıldı.

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Çevre illerde de hissedildi

Deprem, Adana, Hatay, Osmaniye, Tunceli, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Mardin, Samsun, Tokat, Çorum, Mardin, Kayseri ile Suriye'nin kuzeyinde de hissedildi.

FOTOĞRAF 42 Elazığ, 6.8'lik depremle sarsıldı. AFAD'dan yapılan açıklamada, Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir'' dedi. Artçı sarsıntıların devam ettiği felaket bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Malatya'da da büyük yıkıma neden olar sarsıntı, çok sayıda binayı yerle bir etti. Ekiplerin seferber olduğu enkaz altından yaklaşık 30 kişinin olduğu düşünülüyor. Göçük altında kalanlar dinleme cihazlarıyla tespit edilmeye çalışılıyor. Yetkililer, Haberleşmenizi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının. Telefon görüşmelerinizi kısa tutun uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanlığı, deprem bölgesine yardımların AFAD koordinesinde ulaştırılmasının önemi vurgulanarak, bunun için 0 312 258 23 23 numaralı telefonun aranması istendi. Yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Türkiye, dün merkez üssü Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Malatya'da da büyük yıkıma yol açan felakette 21 kişi hayatını kaybederken, binden fazla kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, AFAD ekiplerinin zamanla yarıştığı deprem bölgesindeki yıkımın boyutu, gün ağarınca gözler önüne serildi. BiP'te paylaş

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Kurum ve kuruluşlar harekete geçti

AFAD, Türk Kızılay, UMKE, itfaiye, sağlık ekipleri ve yardım malzemeleri ile bazı belediyelerin arama kurtarma ekipleri süratle bölgeye yönlendirildi.

AFAD açıklamasına göre Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin 6.5 büyüklüğünde olduğunu açıklamıştı.

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