Gündem AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanları 2023ün yol haritası için toplanıyor
POLİTİKA

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanları 2023'ün yol haritası için toplanıyor

AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı, İstanbul'da 81 ilin AR-GE ve Eğitim Başkanlarının katılacağı bir kamp düzenleyecek. Üç gün sürecek istişare, değerlendirme ve eğitim kampında AK Parti'nin 2023 seçimlerine giden süreçteki stratejisi ve yol haritası oluşturulacak.

Haber Merkezi AA
AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanları 2023ün yol haritası için toplanıyor
AK Parti

AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı, İstanbul'da 81 ilin AR-GE ve Eğitim Başkanlarının katılacağı istişare, değerlendirme ve eğitim kampı düzenleyecek.

Kamp üç gün sürecek

3 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve üç gün sürecek kampın açılışına, AK Parti Tanıtım Medya Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katılacak.

2023 stratejisi belirlenecek

Toplantılarda, AR-GE ve Eğitim Başkanlığının 2023 seçimlerine giden süreçteki stratejisi ve yol haritası oluşturulacak.

Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen'in ve birim başkan yardımcılarının da kendi çalışma alanlarına ilişkin sunum yapacakları kamp, odak grup toplantılarıyla devam edecek.

İhtiyaç analizleri yapılacak

Bölge koordinatörleri başkanlığında düzenlenecek toplantılarda ise bölgesel ihtiyaç analizleri ortaya konacak ve politika stratejileri konuşulacak. Kamp, İstanbul'da yapılacak kültürel etkinliğin ardından sona erecek.

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