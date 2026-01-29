Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Balıkesir
Balıkesir'de yolcu treninin lokomotifi ve vagonu toprak kayması nedeniyle raydan çıktı

Balıkesir'de yolcu treninin lokomotifi ve vagonu toprak kayması nedeniyle raydan çıktı

07:4729/01/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Trenin yaklaşık 150 yolcusu, bölgeye sevk edilen otobüslerle nakledildi.
Trenin yaklaşık 150 yolcusu, bölgeye sevk edilen otobüslerle nakledildi.

Balıkesir'de toprak kayması nedeniyle lokomotifi ve bir vagonu raydan çıkan trenin yolcuları otobüslerle nakledildi.

Bandırma-İzmir seferini yapan 6 Eylül Ekspresi'nin lokomotifi ile bir vagonu, Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarında meydana gelen toprak kayması nedeniyle raydan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Trenin yaklaşık 150 yolcusu, bölgeye sevk edilen otobüslerle nakledildi.

Lokomotif ve vagonların en yakın istasyona çekilmesi için çalışma başlatıldı.



#Balıkesir
#Savaştepe
#tren kazası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bekçi alımı bu yıl ne zaman yapılacak? 2026 Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi Başkanlığı (PA) başvuru takvimi